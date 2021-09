大正ロマンな「とんかつ＆えびふらいのしっぽ」のてのりぬいぐるみ♪

キデイランドは、すみっコぐらしshop東京駅店限定 大正ロマンスタイル第三弾のとんかつとえびふらいのしっぽがセットになった「てのりぬいぐるみセット」を2021年9月11日(土)からすみっコぐらしshop東京駅とリラックマストア&すみっコぐらしshop online(9月13日〈日〉~)で発売する。

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリー、その世界観は子どものみならず大人たちをも魅了している。

すみっコぐらしshop東京駅店限定 大正ロマンスタイルは、7月から3カ月連続で発売しているシュガーカラーの華やかでかわいい和風スタイルのシリーズ。第一弾は「しろくま&ねこ」、第二弾は「とかげ&ぺんぎん?」、そして最終章となる第三弾として、「とんかつ&えびふらいのしっぽ」が登場する。

既に発売している第一弾と第二弾は、期間限定でリラックマストア&すみっコぐらしshop onlineで発売中! 第三弾となる「とんかつ&えびふらいのしっぽ」も期間限定で発売されるため、東京駅店まで遠くてなかなか行けない方はオンラインでゲットしよう。

(C)2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved