『ハリー・ポッター』ハリーの杖が限定カラーのネックレスに！

大人のための本格的なキャラクタージュエリーを扱うユートレジャーは、ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、「魔法ワールド(Wizarding World)」オフィシャル商品を専門に取り扱う「ハリー・ポッター マホウドコロ(Harry Potter - Mahou Dokoro)」限定カラーで「Wand Necklace -Harry Potter-」のネックレス1種類を製造。9月1日(水)より「ハリー・ポッター マホウドコロ(Harry Potter - Mahou Dokoro)」ECサイト及び同日~9月13日(月)の期間に、日本橋三越本店(所在地:東京都中央区)で開催されるPOP UP STOREで発売される。

2021年は、『ハリー・ポッターと賢者の石』の映画公開から20周年。J.K.ローリングにより生み出されたファンタジー説をベースにした「ハリー・ポッター」映画シリーズは、2001年から2011年までに全8作が映画製作され大ヒットシリーズとなった。本シリーズは世界中で愛され、現在も人々を魅了し続けている。

そして「ハリー・ポッター マホウドコロ(Harry Potter – Mahou Dokoro)」は、芸術品として魔法ワールド(Wizarding World)をとらえ、わくわくする商品や、日々の暮らしを豊かにするアイテムなどを四季折々の季節感を取り入れながら「魔法ワールド(Wizarding World)の商品を身近に感じられる場所」として、魔法ワールド(Wizarding World)を愛するファンに届けている。

この度登場したのは、ハリーの持つ杖をイメージしたネックレス。先端には、杖から放たれる閃光をイメージした宝石・ルビーが留められている。再現度の高さと機能性を兼ね備えたこだわりのジュエリー。『ハリー・ポッター』の魔法の世界観をいつもそばに感じられるアイテムとなっている。

WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s21)