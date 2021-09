SCANDALが“パルケエスパーニャ愛”を語る「地元のテーマパークって愛着も湧くしいい」

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。8月30日(月)の配信では、地元ならではのテーマパークの話題で盛り上がりました。「AuDee(オーディー)」でチェック!HARUNA:今週もオンエア的には、8月21日(土)に開催された「SCANDAL 15th ANNIVERSARY LIVE 『INVITATION』 at大阪城ホール」が終わっていますが、ライブ前の8月10日(火)に3週分まとめて収録しておりますので、今回が3本目となります。ということで、今週は「ひたすらメールを読む日」です。<リスナーからのメール・はるぽんさん>「SCANDALのみなさん、こんにちは。リアルタイムではあまり聴けませんが、空き時間にSpotifyで聴いています。イヤホンして聴いていて、1人で笑ってしまうこともしばしば(笑)。前回のテーマパークのトークが熱かったです!私は地元が京都ですが、小学校の修学旅行は三重県で、パルケ(志摩スペイン村 パルケエスパーニャ)に行きました。ユニバーサルスタジオ級に有名なところだと思っていたので、「え? 知らない人いるん?」って感じで聴いていました。あと子どもの頃によく行っていたのは、RINAちゃんなら知っていると思いますが、奈良のドリームランドという遊園地です。今は閉園してしまったみたいですが、子どもでも乗れたイモムシのジェットコースターが思い出です。HARUNA:パルケです。TOMOMI:エスパーニャね。HARUNA:パルケのメールがすごくきたみたいよ。RINA:どんどん読もう。TOMOMI:パルケ愛が強い人が多いんやね。HARUNA:京都とか奈良とかだとね。で、奈良のドリームランド?RINA:行ったことないなあ。聞いたことはあるなっていう感じ。HARUNA:もう閉園しちゃったんだもんね。RINA:みたいやね。でも今ググってみたら、「奈良ドリームランド 幽霊」って出てくるんやけど……。HARUNA:え、怖い(笑)。TOMOMI:お化け屋敷?RINA:いや、跡地が廃墟っぽくなってるんかもしれん。HARUNA:なるほどね。現在の話なんですかね?RINA:ね〜。心霊スポットが好きな人にもおすすめって書いてある(笑)。HARUNA:怖(笑)。芋虫のジェットコースターが思い出とのことです。RINA:地元のテーマパークって愛着も湧くしいいよね。TOMOMI:うん。HARUNA:家族で行った思い出とかもありますからね。* * *誰にも負けない「パルケ愛」をお持ちの方、「パルケエスパーニャ」の魅力をもっと伝えてみませんか? 「あなたの地元のテーマパーク」のメッセージもお待ちしています。この続きはぜひ、音声サービス「AuDee(オーディー)」でお楽しみください!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056