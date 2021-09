LiSA 五輪閉会式でスカパラ先輩が演奏した『紅蓮華』に「私も驚きました」

LiSAが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。1ヵ月ぶりの登場ということで、この期間の出来事をつづったリスナーのメッセージを紹介し感想を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」9月1日(水)放送分)【LiSA先生! 体調が戻り少しずつ活動を再開されると聞き、本当に安心しました。何事にも全力で楽しむLiSA先生の元気な姿を、再び見れると思うと嬉しいです。これからもずっと応援しています!】LiSA:ありがとうございます! 帰ってきたよー! (ライブで)声は枯れてるけど元気だよー! ありがとうございます!【オリンピックの閉会式で、リサ先生の「紅蓮華」が流れて驚きました】LiSA:あれね、私も驚きましたよ……!(笑)。スカパラ先輩(東京スカパラダイスオーケストラ)が演奏してくださっていましたね~。いやぁ、あのまま(のアレンジ)で、みなさんが学校(の吹奏楽部)で演奏してもいいようになってるわけじゃないですか! これからみんながどんなふうに演奏してくれるのかな〜? って、ワクワクしています! ありがとうございます!【私はLADYBUGツアー横浜2日目に参戦しました! ライブが始まってLiSA先生がステージで歌われている時「すぐそこにLiSA先生がいる。私LiSA先生と同じ時代生きてるんだ……」ってすごい嬉しくなって涙が止まらなくて……。生歌が聞けたのももちろん嬉しかったのですが、LiSA先生の笑顔や素敵なMCが聞けたのが何よりも嬉しかったです! 会場でダンスを踊ったりペンライトの音声を一斉に鳴らしたり……思い返すと自然と笑顔になれちゃいます! LiSA先生のねりねりしてきてくれたものを肌で感じることができて幸せです! 本当に素敵なライブをありがとうございました!】LiSA:素晴らしい感想、そして私に対してのエールというか、すごく力になる言葉をありがとうございます!本当に(7月31日、8月1日に行われた)横浜公演2日間は、みんなのパワーをひしひしと感じながら、どんどんどんどん楽しくなっていく感覚、そして「あー! 今、私みんなと生きてるなー」っていう感覚を私自身感じていました! たくさんパワーをもらって過ごした2日間でしたね。ありがとうございます!この日の放送では、9月8日リリースのニューシングル『HADASHi NO STEP』に収録される「rapid lady ハレーション」、「た、い、せ、つ Pile up」の2曲を初オンエアし、楽曲解説を行いました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/