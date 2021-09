FIFAワールドカップカタール2022・南米予選第9節が2日に各地で行われた。

ここまで全勝中のブラジル代表はチリ代表と対戦し、64分のエヴェルトン・リベイロのゴールが決勝点となり、1-0で勝利。この結果、ブラジルは予選7連勝を飾っている。

アルゼンチン代表はベネズエラ代表と対戦。前半アディショナルタイムにラウタロ・マルティネスが先制点を挙げると、71分にホアキン・コレアが、74分にはアンヘル・コレアが追加点を奪いリードを3点に広げる。後半アディショナルタイムにPKから失点したものの、3-1で勝利を収めた。

そのほか、エクアドル代表はパラグアイ代表に2-0で勝利。ウルグアイ代表はペルー代表と対戦し、1-1のドロー。コロンビア代表とボリビア代表の一戦は1-1の引き分けに終わった。

試合結果、順位表は以下の通り。次節は5日に行われる。

■W杯南米予選

ボリビア 1-1 コロンビア

エクアドル 2-0 パラグアイ

ベネズエラ 1-3 アルゼンチン

ペルー 1-1 ウルグアイ

チリ 0-1 ブラジル

■順位表

1位 ブラジル(勝ち点21)

2位 アルゼンチン(勝ち点15)

3位 エクアドル(勝ち点12)

4位 ウルグアイ(勝ち点9)

=====W杯出場権獲得=====

5位 コロンビア(勝ち点9)

====大陸間プレーオフ進出====

6位 パラグアイ(勝ち点7)

7位 チリ(勝ち点6)

8位 ボリビア(勝ち点6)

9位 ペルー(勝ち点5)

10位 ベネズエラ(勝ち点4)

■第10節

ブラジル vs アルゼンチン

エクアドル vs チリ

パラグアイ vs コロンビア

ウルグアイ vs ボリビア

ペルー vs ベネズエラ