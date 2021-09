日本から星野源が参加、『シャン・チー／テン・リングスの伝説：ザ・アルバム』配信

2021年9月3日に全国の劇場で公開されたマーベル・スタジオ最新作『シャン・チー/テン・リングスの伝説』のアルバム、『シャン・チー/テン・リングスの伝説:ザ・アルバム』がデジタル配信。日本からも星野源が参加している。

全曲書き下ろしで構成されたアルバムには世界中のトップ・アーティストが参加している。アルバムには2形態あり、劇中で使用されている12曲で構成されているスタンダード版と、それに6曲のインスパイア楽曲を収録したデラックス版がデジタル配信されている。

アジアと世界の音楽シーンの架け橋としても知られる総合エンタテイメント集団88risingがInterscope Records、Marvel Studiosらとタッグを組み、アルバムをキュレートし、アルバムのエグゼクティブ・プロデュースを手掛ける。

スタンダード版の参加アーティストには88rising所属のリッチ・ブライアンやNIKIを始め、アメリカからアンダーソン・パークやスウェイ・リー、フランスからDJスネイク、シンガポールからJJ・リンが名を連ねる。インスパイア楽曲を提供しているのは韓国の新世代クリエーター集団DPRからライヴとイアン、 そして日本からは星野源が韓国出身アーティスト、ザイオン・Tとのコラボ楽曲で名を連ねている。

『シャン・チー/テン・リングスの伝説:ザ・アルバム』

『シャン・チー/テン・リングスの伝説 オリジナル・スコア』

