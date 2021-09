FIFAワールドカップカタール2022アジア最終予選・グループA第1節が2日に各地で行われた。

イラン代表はホームでシリア代表と対戦。56分のアリレザ・ジャハンバクシュのゴールが決勝点となり、イランが1-0で勝利を収めた。グループAでは唯一の白星スタートとなった。

韓国代表はイラク代表をホームに迎えた。ソン・フンミンやファン・ウィジョらに加え、Jリーグ勢のGKキム・スンギュ、キム・ヨングォンがスタメンに名を連ねた一戦はスコアレスドローに終わった。

グループAのもう1試合ではUAE代表とレバノン代表と対戦し、0-0のドローに終わった。

第1節の試合結果と順位表は以下の通り。次節は7日に開催される。

■試合結果

イラン代表 1-0 シリア代表

韓国代表 0-0 イラク代表

UAE代表 0-0 レバノン代表

■順位表

1位 イラン(勝ち点3)

2位 イラク(勝ち点1)

3位 韓国(勝ち点1)

4位 レバノン(勝ち点1)

5位 UAE(勝ち点1)

6位 シリア代表(勝ち点0)

■次節対戦カード

▼7日

韓国 vs レバノン

シリア vs UAE

イラク vs イラン