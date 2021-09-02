Tempalay、新シングルより、カップリング曲「とん」ティザー映像公開

Tempalayが、2021年9月8日にリリースする新シングル『あびばのんのん』から、カップリング曲「とん」のティザー映像を公開した。
「とん」は、花沢健吾の『アンダーニンジャ』という漫画の主人公・雲隠九郎をモチーフに制作された楽曲。グルーヴィーでファンクなサウンドでありつつも、どこか不穏でナードな楽曲に仕上がった。
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新シングル『あびばのんのん』には、リード曲「あびばのんのん」と今回ティザー映像が公開された「とん」に加えて、2曲を収録した全4曲入りとなっている。
「甘蕉」は、AAAMYYY（Syn./Cho）が作詞、作曲は藤本夏樹（Dr.）とAAAMYYY（Syn./Cho）が担当。メンバー各々がソロアーティストとしても活動するTempalay。2人名義で作詞作曲をおこなった作品は『ゴーストアルバム』早期予約特典として制作された楽曲「フクロネズミも考えていた」に続き、2作目となる。
Tempalay
発売日：2021年9月8日（水）
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Tempalay Official Site：https://tempalay.jp/