グラッシィーなのに、1tを切ったボディ！　「サイバースポーツ」CR-X　｜1991年式 ホンダ CR-X SiR 　Vol.1

【1991年式 ホンダ CR-X SiR 　Vol.1】

　1983年6月に、バラードの派生車種としてデビューしたCR‐X。今では一般的となった「FFライトウエイトスポーツ」というジャンルを開拓したパイオニアであり、コンパクトなボディと短いホイールベース、そして800kg前後の軽量ボディを武器にモータースポーツでも大活躍。バラードの派生車種ということで、正式には「バラードスポーツCR‐X」というネーミングだった。

1991年式 ホンダ CR-X SiR(EF8)

SPECIFICATIONS　諸元

全長×全幅×全高(mm) 3800×1675×1270

ホイールベース(mm)　 2300

トレッド前/後(mm) 1440/1455

車両重量(kg)　 970

エンジン型式　 B16A型

エンジン種類 直列4気筒DOHC

総排気量(cc) 1595

ボア×ストローク(mm) 81.0×77.4

圧縮比 10.2:1

最高出力(ps/rpm) 160/7600

最大トルク(kg-m/rpm) 15.5/7000

変速比 1速 3.166/2速 2.052/3速 1.416/4速 1.103/5速 0.870/後退 3.000

最終減速比 4.266

ステアリング ラック&ピニオン

サスペンション ダブルウイッシュボーン(前後とも)

ブレーキ前/後 ベンチレーテッドディスク/ディスク

タイヤ 195/60R14(前後とも)

発売当時価格 154.7万円