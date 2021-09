LiSA ライブで声が枯れるも「気持ちはめちゃめちゃ元気です！」

LiSAが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。1ヵ月ぶりに元気な声を届けました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」9月1日(水)放送分)LiSA:さて、1ヵ月ほどLiSA LOCKS! を休講させていただいていましたが、今日から再開となります!生徒(リスナー)のみなさん、ご心配をおかけしました。あの……初めてですね、お休させていただいたのは。自分でも毎日あったものがなくなるというか、みんなと集まる場所がなくて、すごくすごく寂しいなと思いながら過ごしていました。が、元気になって帰って参りました!若干声は枯れてますが、ライブ後なんでね(笑)。ごめんなさい! お許しくださいませ! でも気持ちはめちゃめちゃ元気です! 今日も元気に参ります! よろしくお願いします!今、ライブって話をしたんですけど、先週末(8月28日、29日)、真駒内セキスイハイムアイスアリーナ(北海道)から再開しました。来てくれた生徒の方もいらっしゃいますかね? ほんっとにね……みんなの温かかさもすごく感じたし、愛情もすごくもらったし「あ、ライブってすごく自分の居場所だなー」って実感しながら、1曲1曲楽しませてもらいました! ありがとうございます!ツアーも再開しましたので、次は(11月に)福井でお会いしましょう!この日の放送では、9月8日リリースのニューシングル『HADASHi NO STEP』に収録される「rapid lady ハレーション」、「た、い、せ、つ Pile up」の2曲を初オンエアと楽曲解説を行いました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/