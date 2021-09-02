許斐剛が原作・製作総指揮を務める劇場アニメ「リョーマ！ The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様」の「公開記念第2弾舞台挨拶」が、9月11日に東京・TOHOシネマズ 六本木ヒルズで開催決定。同イベントには許斐と、ミュージカル「テニスの王子様」で過去にリョーマ役を務めた柳浩太郎、KIMERU、阪本奨悟、高橋龍輝、小越勇輝、古田一紀、阿久津仁愛、そして現役のリョーマ役・今牧輝琉が登壇する。

ミュージカル「テニスの王子様」のリョーマ役キャスト8人が初めて一堂に会するこのイベント。8時25分からの回と11時20分からの回の計2回行われる。チケット抽選販売は明日9月3日12時にローチケでスタート。さらに全国劇場では11時20分からの回の模様を同時生中継する。実施劇場やチケット販売スケジュールなどの詳細は、作品公式サイトおよびTwitter（@ryoma3dtenipuri）で確認しよう。

「リョーマ！ The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様」は全国大会決勝戦後にテニスの武者修行のため渡米した越前リョーマを描く、「テニスの王子様」シリーズ初のフル3DCGアニメ。明日9月3日に全国公開される。

「リョーマ！ The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様」公開記念第2弾舞台挨拶

日時：2021年9月11日（土）8:25の回 / 11:20の回

会場：東京都 TOHOシネマズ 六本木ヒルズ

登壇：許斐剛、柳浩太郎、KIMERU、阪本奨悟、高橋龍輝、小越勇輝、古田一紀、阿久津仁愛、今牧輝琉

「リョーマ！ The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様」

2021年9月3日（金）全国ロードショー

原作・製作総指揮：許斐剛

原作：許斐剛「テニスの王子様」（集英社 ジャンプコミックス刊）、「新テニスの王子様」（集英社「ジャンプSQ.」連載）

監督：神志那弘志

脚本：秦建日子

劇中歌全作詞作曲：許斐剛

CGスーパーバイザー：菱川パトリシア

アニメーションディレクター：由水桂

CGディレクター：山田桃子

システムディレクター：城戸孝夫

エグゼクティブCGプロデューサー：千田斎

音響監督：高寺たけし

音楽：津田ケイ

音楽プロデューサー：松井伸太郎

3DCG制作：The Monk Studios、株式会社ケイカ

協力：スタジオKAI

総合プロデューサー：依田巽

プロデューサー：新井修平

制作・配給：ギャガ

製作：新生劇場版テニスの王子様製作委員会

キャスト

越前リョーマ：皆川純子

越前南次郎：松山鷹志

竜崎桜乃：高橋美佳子

エメラルド：朴ろ美

ウルフ：杉田智和

ブー：武内駿輔

フー：竹内良太

アダム・アンダーソン：山路和弘

クリス・バークマン：奈良徹

ベイカー：楠見尚己

ウェズリー・ヴォーン：伊藤健太郎

＜Decide＞

手塚国光：置鮎龍太郎

幸村精市：永井幸子

＜Glory＞

跡部景吾：諏訪部順一

白石蔵ノ介：細谷佳正

※朴ろ美のろは王へんに路が正式表記。