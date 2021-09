松本隆の作詞活動50周年記念コンサート「風街オデッセイ2021」が、11月5日と6日に東京・日本武道館で開催される

「風街」コンサートは、これまで「風街レジェンド」「風街ガーデンであひませう」と題して松本と縁のあるアーティストたちを招いて開催されてきた。今回は50周年ということもあり、出演者も公演の規模も過去最大。両日ともにはっぴいえんどが出演するほか、本公演のために結成されたスペシャルバンド・風街ばんどの演奏に乗せて、豪華アーティスト陣がパフォーマンスを披露する。

第一夜には、はっぴいえんど、アグネス・チャン、イモ欽トリオ、大橋純子、亀田誠治(東京事変)、川崎鷹也、斉藤由貴、C-C-B、鈴木瑛美子、鈴木慶一(ムーンライダーズ)、鈴木茂、曽我部恵一(サニーデイ・サービス)、林立夫、早見優、細野晴臣、武藤彩未、森口博子、安田成美、山下久美子、横山剣(クレイジーケンバンド)らが出演。「Woman“Wの悲劇”より」「風の谷のナウシカ」「君は天然色」「赤道小町ドキッ」 「卒業」「ハイスクールララバイ」「ルビーの指環」などの楽曲が披露される。

第二夜には、はっぴいえんど、安部恭弘、伊藤銀次、稲垣潤一、EPO、クミコ、小坂忠、さかいゆう、杉真理、鈴木慶一、鈴木茂、冨田恵一(冨田ラボ)、中川翔子、中島愛、畠山美由紀、林立夫、藤井隆、星屑スキャット、細野晴臣、堀込泰行、南佳孝、吉田美奈子らが出演。「A面で恋をして」「ガラスの林檎」「しらけちまうぜ」「砂の女」「スローなブギにしてくれ(I want you)」「バチェラー・ガール」「ミッドナイト・トレイン」などの楽曲が届けられる。なお両日ともに出演者は今後も追加される。

チケットぴあでは9月13日23:59まで、各公演のチケット先行予約を受付中。風街グッズ付きの2日通し券も用意されている。

松本隆 コメント

作詞家になり、

50年を記念したコンサートが、

日本武道館で開催することとなりました。



二日間にわたり、

沢山のアーティストが

ぼくの歌詞を歌ってくれます。



ぼくの音楽と一緒に大人になった人たち。

生まれてなかった世代にまで、歌い継がれてる言葉たち。

みんな一緒に武道館であひませう!

~松本 隆 作詞活動50周年記念 オフィシャル・プロジェクト!~ 風街オデッセイ

第一夜

2021年11月5日(金)東京都 日本武道館

OPEN 17:00 / START 18:00

<出演者>

はっぴいえんど

アグネス・チャン / イモ欽トリオ / 大橋純子 / 亀田誠治 / 川崎鷹也 / 斉藤由貴 / C-C-B / 鈴木瑛美子 / 鈴木慶一 / 鈴木茂 / 曽我部恵一 / 林立夫 / 早見優 / 細野晴臣 / 松本隆 / 武藤彩未 / 森口博子 / 安田成美 / 山下久美子 / 横山剣 / and more

第二夜

2021年11月6日(土)東京都 日本武道館

OPEN 16:30 / START 17:30

<出演者>

はっぴいえんど

安部恭弘 / 伊藤銀次 / 稲垣潤一 / EPO / クミコ / 小坂忠 / さかいゆう / 杉真理 / 鈴木慶一 / 鈴木茂 / 冨田ラボ・冨田恵一 / 中川翔子 / 中島愛 / 畠山美由紀 / 林立夫 / 藤井隆 / 星屑スキャット / 細野晴臣 / 堀込泰行 / 松本隆 / 南佳孝 / 吉田美奈子 / and more

風街ばんど

メンバー:井上鑑(音楽監督 / Key) / 中西康晴(Key) / 土方隆行(G) / 今剛(G) / 吉川忠英 (AG) / 髙水健司(B) / 山木秀夫(Dr) / 三沢またろう(Per) / 高尾直樹(Cho) / 佐々木久美(Cho) / 藤田真由美(Cho) / 中野勇介(Trumpet) / 村田陽一(Trombone) / 竹野昌邦(Sax) / 金原千恵子(Violin) / 栄田嘉彦(Violin) / 古川原裕仁(Viola) / 笠原あやの(Cello)

予定演奏曲目

第一夜

・Woman“Wの悲劇”より

・風の谷のナウシカ

・君は天然色

・シンプル・ラブ

・赤道小町ドキッ

・卒業

・夏色のおもいで

・ハイスクールララバイ

・ポケットいっぱいの秘密

・誘惑光線・クラッ!

・夢色のスプーン

・リップスティック

・ルビーの指環

・Romanticが止まらない

and more



第二夜

・A面で恋をして

・CAFE FLAMINGO

・ガラスの林檎

・綺麗ア・ラ・モード

・罌粟

・しらけちまうぜ

・SWEET MEMORIES

・砂の女

・スローなブギにしてくれ(I want you)

・星間飛行

・September

・代官山エレジー

・てぃーんず ぶるーす

・Do You Feel Me

・バチェラー・ガール

・フローズン・ダイキリ

・ミッドナイト・トレイン

and more