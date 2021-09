MAPPA設立10周年を記念した企画展「MAPPA SHOWCASE 10th ANNIVERSARY」が、9月25日から11月14日にかけて東京・東京アニメセンター in DNP PLAZA SHIBUYAで開催される。

同展ではスタジオの歴史を振り返りながら、MAPPA作品の名シーンを追体験できるような内容に。原画などの資料が多数展示されるほか、限定グッズも販売予定だ。なおチケットは全日日時指定制。会場での当日券販売はないのでご注意を。前売券の抽選申込受付は、イープラスにて9月8日12時にスタートする。

「MAPPA SHOWCASE 10th ANNIVERSARY」

会期:2021年9月25日(土)~11月14日(日)

会場:東京都 東京アニメセンター in DNP PLAZA SHIBUYA

料金:1500円

展示作品

「坂道のアポロン」

「残響のテロル」

「神撃のバハムート GENESIS」

「牙狼〈GARO〉-炎の刻印-」

「パンチライン」

「うしおととら」

「牙狼-紅蓮ノ月-」

「牙狼〈GARO〉-DIVINE FLAME-」

「DAYS」

「ユーリ !!! on ICE」

「この世界の片隅に」

「アイドル事変」

「神撃のバハムート VIRGIN SOUL」

「将国のアルタイル」

「賭ケグルイ」

「いぬやしき」

「牙狼〈GARO〉-VANISHING LINE-」

「BANANA FISH」

「ゾンビランドサガ」

「どろろ」

「賭ケグルイ××」

「さらざんまい」

「かつて神だった獣たちへ」

「GRANBLUE FANTASY The Animation Season 2」

「この世界の(さらにいくつもの)片隅に」

「うちタマ?! ~うちのタマ知りませんか?~」

「ドロヘドロ」

「LISTENERS」

「THE GOD OF HIGH SCHOOL ゴッド・オブ・ハイスクール」

「体操ザムライ」

「呪術廻戦」

「進撃の巨人 The Final Season」

「ゾンビランドサガ リベンジ」

「Yasuke -ヤスケ-」

「平穏世代の韋駄天達」

「RE-MAIN」

(c)小玉ユキ・小学館/「坂道のアポロン」製作委員会 (c)残響のテロル製作委員会 (c)Cygames/MAPPA/神撃のバハムート GENESIS (c)2014「炎の刻印」雨宮慶太/東北新社 (c)パンチライン製作委員会 (c)藤田和日郎・小学館/うしおととら製作委員会 (c)2015「紅蓮ノ月」 雨宮慶太/東北新社 (c)安田剛士・講談社/「DAYS」製作委員会 (c)はせつ町民会/ユーリ!!! on ICE 製作委員会 (c)MAGES. (c)アイドル事変製作委員会 (c)カトウコトノ・講談社/将国のアルタイル製作委員会 (c)奥浩哉・講談社/アニメ「いぬやしき」製作委員会 (c)2017「VANISHING LINE」雨宮慶太/東北新社 (c)吉田秋生・小学館/Project BANANA FISH どろろ (c)手塚プロダクション/ツインエンジン (c)河本ほむら・尚村透/SQUARE ENIX・「賭ケグルイ××」製作委員会 (c)イクニラッパー/シリコマンダーズ (c)めいびい・講談社/かつ神製作委員会 (c)GRANBLUE FANTASY The Animation Project (c)2019こうの史代・双葉社 /「この世界の片隅に」製作委員会 (c)ソニー・クリエイティブプロダクツ/「うちタマ?!」製作委員会 (c)Sony Creative Products Inc. (c)2020 林田球・小学館/ドロヘドロ製作委員会 (c)1st PLACE・スロウカーブ・Story Riders/LISTENERS製作委員会 (c)2020 Crunchy Onigiri, LLC (c)芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会 (c)「体操ザムライ」製作委員会 (c)諫山創・講談社/「進撃の巨人」The Final Season 製作委員会 (c)ゾンビランドサガ リベンジ製作委員会 (c)天原・クール教信者・白泉社/「平穏世代の韋駄天達」製作委員会 (c)RE-MAIN Project