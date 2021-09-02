パソコン専門店ドスパラは、2021年9月2日より『秋の夜長はPCゲームやろうぜキャンペーン』を開始した。

キャンペーンでは、全国のドスパラ店舗および通販で期間中に3,000円以上を購入し、キャンペーンにエントリーすると、抽選で人気ゲーミングデバイスなどが当たる。対象商品は中古含む全商品。また、期間中に1万円以上購入した場合は、当選確率が2倍、さらに、パソコンを購入すると、当選確率が合計4倍にアップする。

期間は通販が2021年9月2日11時から同9月30日10時59分まで、店舗が2021年9月2日開店から同9月29日閉店まで。エントリー締め切りは2021年9月30日23時59分まで。

キャンペーン賞品は以下の通り。

・ゲーミングモニター ASUS VG259QR：5名

・ゲーミングマウス Logicool G-PPD-002WLr：5名

・ゲーミングキーボード Razer BlackWidow V3 JP YLW：5名

・ゲーミングヘッドセット Logicool G933s：5名

・ビデオキャプチャー AVerMedia GC550 PLUS：5名

・マイク Razer Seiren X：5名

・Wi-Fi6対応ゲーミングルーター ASUS TUF-AX3000：5名

・マウスパッド Razer Gigantus V2 3XL：5名

・ドスパラポイント 1,000ポイント：960名



そのほか詳細はキャンペーンページを参照。