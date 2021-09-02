オレンジスパイニクラブ、メジャー1stアルバムより「ガマズミ」MV公開

オレンジスパイニクラブが、2021年10月20日（水）にメジャー1stフルアルバム『アンメジャラブル』をリリース。9月1日より収録曲「ガマズミ」が先行配信され、同時にMVも公開された。
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「ガマズミ」が収録されているアルバム『アンメジャラブル』は全12曲を収録し、作詞・作曲は、ボーカルのスズキユウスケとギターのスズキナオトの兄弟が担当をしている。スズキ兄弟のそれぞれが制作する楽曲は、オレンジスパイニクラブの2面性を色濃く表現。これまで生きてきた色々な場面を思い出す、誰かの物語を語る”12の短編集”のような作品になっている。
オレンジスパイニクラブ
先行配信：https://orangespinycrab.lnk.to/gamazumi
発売日：2021年10月20日（水）
「1st Full Album Release LIVE TOUR「アンメジャラブル」」
2021年10月26日（火）札幌・BESSIE HALL
2021年10月28日（木）青森・Quarter
2021年10月29日（金）仙台・CLUB JUNK BOX
2021年11月5日（金）高崎・club FLEEZ
2021年11月6日（土）郡山・HIPSHOT JAPAN
2021年11月12日（金）水戸・LIGHT HOUSE
2021年11月19日（金）高松・DIME
2021年11月21日（日）福岡・BEAT STATION
2021年11月24日（水）岡山・YEBISU YA PRO
2021年11月25日（木）神戸・VARIT.
2021年12月5日（日）金沢・Eight Hall
2021年12月7日（火）大阪・UMEDA CLUB QUATTRO
2021年12月8日（水）名古屋・NAGOYA CLUB QUATTRO
2021年12月12日（日）新潟・GOLDEN PIGS RED
2021年12月16日（木）恵比寿・LIQUIDROOM
料金：4000円（税込/D別）
オフィシャル先行受付
9月1日（水）12:00〜9月5日（日）23:59まで
https://w.pia.jp/t/orangespinycrab-tour/
オレンジスパイニクラブ Official Site：https://orangespinycrab.com/