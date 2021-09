『すみっコぐらし』の本格可愛いアクセサリーを手作りしよう♪

学研ホールディングスのグループ会社、学研プラスは、学研ムック『大好きキャラでハンドメイド! てづくりクラブ』を9月1日(水)に発売した。

学研ムック『大好きキャラでハンドメイド! てづくりクラブ』は、すみっコぐらしをはじめ、リラックマやジューシーななかまたち、星のカービィなど、小学生に人気のキャラクターを、自分の手でファッションアイテムに変身させ、おしゃれを楽しむことができるてづくりムック本。大好きなキャラクターをおしゃれに取り入れたい、自分の大好きなものを手作りしたい、そんな子どもたちの願いをかなえる。

ふろくには、すみっコたちをかたどったゴールドのチャームをはじめ、ビーズ、リボン、ゴールドチェーンなど、トレンドのパーツがセットに。特別な道具なしで、イヤリングやチョーカー、バッグチャーム、ブレスレットなどをすぐに作ることができる。かわいいだけでなく、ちょっぴり大人で、トレンドもしっかりおさえたアクセサリーを作ることができる、これまでにありそうでなかったふろくとなっている。

誌面には、UVレジンやプラバン、デコパージュなどの手芸で、人気キャラクターのファッション小物をつくるアイデアがつまっている。キャラクターの型紙や素材が付いていたり、用意する材料がどれも手に入れやすいものだったりと、作るハードルを下げる工夫がしてあるため、手作り初心者でも安心してチャレンジすることができる。

お気に入りのキャラクターのアクセサリーを手作りして飾ったり、親子で身につけたりして楽しもう!

>>>表紙や紙面イメージを見る(写真4点)

(C)2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved