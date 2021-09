エド・シーランお墨付きの新星、メイジー・ピーターズが語る「21歳のリアル」

エド・シーランが主宰するレーベル「Gingerbread Man Records」と契約。2020年の一年でグローバルのストリーミング総再生回数が2億回を突破。今、大注目のUK発シンガー・ソングライターがメイジー・ピーターズだ。

鋭い観察眼で綴られた歌詞と透明感のある歌声。そんな彼女の1stアルバム『ユー・サインド・アップ・フォー・ディス』が日本でもリリースされた。今回は彼女が日本のリスナーのために語ってくれたオフィシャル・インタビューをRolling Stone Japanでいち早くお届けする。

―あなたのバックグラウンドについて伺います。あなたの故郷である英ブライトンのステニングは、調べてみるととても美しい町ですが、そこで育ったことが自分の感性なんかに影響を与えたと思いますか?

―あなたが一番曲を書きたいと感じるのは、どんな時ですか?

―エド・シーランについて伺います。彼は4年くらい前にあなたの存在を知って、自ら主宰するGingerbread Man Recordsに契約する前から、舞台裏でサポートしていたそうですね。

とにかくビッグなポップ・ソングを作りたかった

―あなたが目指していたのはどんなアルバムなんでしょう?

タイトルは「You Signed Up For This」という曲に因んでいて、この曲を書き上げた時に「これをタイトルにするべきだ」と感じて。それからずっとその気持ちは変わらなかったし、ほかの候補もなかったわ。それってクールなことだと思う。曲の中に”Im sorry to make it about myself again/ But you signed up for this(またもや自分本位でごめんなさい/でも私自身が望んだことだから)”というフレーズがあって、ここが、アルバム全体と共振している気がしたのよね。ひとつの意思表示であるように感じたの。良し悪しは別にして、好き嫌いは別にして、自分が望んだ結果をもたらすか否か分からないし、私の人生において決定的瞬間になるか否かも分からないんだけど、これは間違いなく自分が望んだことだから、何が起ころうと最後の最後まで見届けるんだ――という。なぜって私は音楽を愛していて、このアルバムを愛していて、それは今後も変わらないだろうし、音楽をずっと作り続けると思うから。私が思うに、「You Signed Up For This」というフレーズは頑固で挑戦的な態度を含んでいて、そこがすごく気に入っているの。

―歌詞のインスピレーションはみんな実体験ですか?

私が思うに、曲のフィーリングは、私が実体験として抱いたもので、多くの曲が間違いなく私自身の欠片を含んでいる。私の人生が大いに反映されていて、ちょっとしたディテールに、実体験が正確に引用されていたりもするわ。でも同時に、どこかでミステリーを維持しようとしていて、自分をあけっぴろげにし過ぎないように、いつも気を付けているの。

―「Psycho」はエドとスティーヴ・マックと共作したそうですね。どんな経緯で生まれた曲なんですか?

これまでの人生を語る際に欠かせない「公共交通機関」

―このアルバムを通して、聴き手にどんなことを伝えたいですか?

―ここであなたが着ている服は、普段のあなたのファッションの延長なんでしょうか?

まだないの。でも、ぜひ行ってみたい。

―日本のカルチャーについて何か知っていることがあれば!

恥ずかしいことにまだないのよ! 日本に行って、勉強したいと思ってる。<行ってみたい国>リストに、日本は入っているから!

―最後に日本のリスナーへメッセージをお願いします。

