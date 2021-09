ロッテは1日、荻野貴司外野手と藤原恭大外野手が千葉ロッテマリーンズオフィシャルスポンサーである大正製薬株式会社のスポーツを頑張るアスリートや体づくりのために運動をしている方に向けた商品シリーズである「リポビタン for Sports」のサポートアスリートに就任することになったと発表した。

両選手は「リポビタン for Sports」の4製品を活用して、運動後だけでなく運動前や運動の合間など適切なタイミングで適切な栄養素を合理的に摂取し、栄養面からサポートしていく。なお、千葉ロッテマリーンズの選手で「リポビタン for Sports」のサポートアスリートに就任するのは荻野貴司外野手と藤原恭大外野手が初めて。

提供いただく「リポビタン for Sports」製品 は次の通り。リポビタンショット for Spots、リポビタンゼリー for Sports、リポビタンパウダー for Sports、リポビタンアイススラリー for Sports。

▼ 荻野貴司外野手コメント

「『リポビタンfor Sports』のサポートアスリートに就任させていただき、これまで以上に栄養面からもサポートいただけることとなり、非常に心強く嬉しい気持ちです。1974年以来の勝率1位でのリーグ優勝に貢献できるよう、これからも全力プレーでチームを支えていきます!」