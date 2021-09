コリラックマとチャイロイコグマが寄り添う、可愛いBOXマスク♪

日本マスク(R)のブランドで、マスクを企画・製造・販売している横井定は、大人向けのキャラクターマスク「リラックマ30枚入りBOXマスク」を2021年9月上旬より販売を開始する。

サンエックスの人気キャラクター・リラックマは、コンドウアキの原案によってデザインされたキャラクター。OLのカオルさんの家に居候する着ぐるみのクマ「リラックマ」やどこからともなくやってきた「コリラックマ」、カオルさんの飼い鳥「キイロイトリ」、コリラックマの友達「チャイロイコグマ」といったゆるかわなキャラクターたちが人気だ。

この度、日本キャラクター大賞2021(プロダクト・ライセンシー賞)を受賞した「キャラクター30枚入りBOXマスク」より、毎年大好評のリラックマデザインの新バージョンが登場♪

コリラックマとチャイロイコグマが仲良くお花畑で遊ぶ姿がとても可愛らしい。キュートなデザインで落ち着いた色合いは置く場所を選ばず、いつでも気分を和ませてくれる。

箱は引き出しタイプになっており、内箱には外箱とは異なる素敵なデザインが展開されているため、マスクを取り出すたびにワクワクできる♪

また、マスク本体にもコリラックマとチャイロイコグマが仲睦ましく寄り添っている姿や花がついており、 ”大人キュート” デザインでどんなシーンでも使用することができる。マスクは個別包装になっているため、持ち運びにもピッタリだ。

