すみっコぐらしのネイルを楽しむ☆「ラブネイル ネイルスタンパー」

玩具メーカーのアガツマより、大好評のラブネイル ネイルスタンパーシリーズより、すみっコぐらしの可愛いネイルアートが簡単に楽しめる「ラブネイル ネイルスタンパー すみっコぐらしDXセット」が登場! 可愛いポーチもセットになった、お手軽にネイルファッションを楽しめるアイテムをご紹介しよう。

「ラブネイル ネイルスタンパー すみっコぐらしDXセット」は、専用のネイルを塗ったところにだけスタンプされるので、可愛いネイルアレンジを簡単に楽しむことができるアイテム。

カートリッジは、しろくま柄、とかげ柄、ねこ柄、ぺんぎん?柄、とんかつ柄、ドット柄の6種類のラインナップで、ちょっぴりネガティブでシュールな、可愛いすみっコぐらしの様々なキャラクターのネイルアートを楽しむことができる。

また、専用ネイルは水溶性で日本製のため、お子様でも安心してご使用いただける商品なので、親子で楽しめるのも、嬉しい。

遊び方は、カートリッジをセットし、専用ネイルを塗り、スタンプを押すだけなので、とっても簡単♪

セットに入っているバッグも、すみっコぐらしの可愛いキャラクター入りのデザインとなっているので、オシャレをするのが大好きなお子様や、すみっコぐらしのキャラクターといつも一緒にいたいお子様にぜひおすすめ♪

「ラブネイル ネイルスタンパー すみっコぐらしDXセット」の価格は6578円(税込)、2021年10月より全国の玩具専門店、百貨店、量販店玩具売場、インターネットショップ等にて発売予定!

