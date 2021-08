よしもとよしともによる描き下ろし1Pマンガが、音楽ユニット・Hi,how are you?のアルバム「High School, how are you?」特設サイトで公開された。

同サイトでは、アルバム「High School, how are you?」収録曲をコンセプトに描き下ろされたマンガを毎月公開していく連載企画「月刊ハイスクールハワユー?」を展開中。よしもとのマンガは、アルバム8曲目「りんご飴」を題材に描かれたものになっている。これまで「月刊ハイスクールハワユー?」には石井モタコ(オシリペンペンズ)、てんしんくん、匿名希望、不吉霊二、黒木雅巳、大橋裕之が登場。いずれもアーカイブが掲載されている。