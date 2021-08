Hey! Say! JUMP・有岡大貴 楽曲制作に変化「うなずき族」から「アイデアをバンバン出す」グループへ

Hey! Say! JUMPの有岡大貴さんが、8月27日(金)放送のSCHOOL OF LOCK! 教育委員会にゲスト出演。8月25日(水)リリースのニューシングル『群青ランナウェイ』について、パーソナリティのとーやま委員の質問に答えました。とーやま委員:有岡委員はいまおいくつですか?有岡委員:30(歳)になりました。とーやま委員:おめでとうございます。大人になった自覚とかありますか?有岡委員:正直、まだそんなに……。ただいろんな意見が通るようになったというか、子どものときはもっともっと素っ頓狂なことばかり言っていたと思うんですけど、いまは言ったことが実現するようになったというか。とーやま委員:グループで、ですか?有岡委員:そうですね。とーやま委員:たとえば、どういうことですか?有岡委員:今回のシングル『群青ランナウェイ』でもそうですし、楽曲面で「こういうことがやりたい」とか、MVを「こういうふうにとってもらいたい」とか、そういう意見がすごく通るようになったというか。その分責任感も伴いますけど。とーやま委員:Hey! Say! JUMPは、いろんなクリエイターさんと楽曲を作られていますもんね。それはその一環ということですか?有岡委員:そうですね。ここ数年、メンバーの意見がけっこう反映されるようになりましたね。とーやま委員:今回の『群青ランナウェイ』は……初回限定盤1、初回限定盤2、通常盤があって、それぞれ仕様が違うんですけど。通常盤には4曲の新曲(とオリジナルカラオケ)が収録されているじゃないですか。俺はどれもすごいなと思ったんです。どれもシングルの表題曲でいいじゃん、と思ったんですけど。有岡委員:嬉しいです! ありがたいです!とーやま委員:だからもったいないとも思ったんですけど。そういう、(これらの楽曲をカップリングにする)グループの勢いみたいなものは感じますか?有岡委員:そうですね。デビュー当初はジャニーさんから「君らはうなずき族だ」って言われるくらいで、言われたことに「はい、はい」としか言えなかったんです。アイデアがメンバーから出ることもなかったんですけど、今はバンバン出てきますね。とーやま委員:はい。有岡委員:(表題曲の)「群青ランナウェイ」はプロモーションの一環として、ファンのみなさんがMVの物語を考察して……それは、メンバーの伊野尾が中心になって考えてくれたんですけど。とーやま委員:「群青ランナウェイ」は、曲も言葉(歌詞)もMVも情報量がすごいですよね。この曲を最初に聴いたときは、どう思いましたか?有岡委員:(作詞作曲を手がけたNEEの)くぅさんからデモ曲をいただいた段階で聴いたんですけど、まずはイントロで心を掴まれました。そこからメロディを聴いていくと、サビで分かれているんですよね。表と裏というか、違うメロディが同時に鳴るっていう。そこが斬新だなというか、あまりHey! Say! JUMPの楽曲にはないスタイルというか、面白い試みだなと思いました。とにかくエッジが効いているというか、攻撃的でもあるし、「早く歌いたいな」と思いました。とーやま委員:有岡委員的には、(初回限定盤2に収録されている)「Love Your Life」という曲はどうですか?有岡委員:作詞がいしわたり淳治さんなんですけど、 僕はSUPERCARが好きだったので……。とーやま委員:いしわたり淳治先生が所属されていた、4人組の(バンドの)SUPERCARですね。有岡委員:だから、詞を書いてくださると決まったときは嬉しかったですし、実際に上がってきたのも素敵な歌詞で。(SUPERCARは)兄の影響で小学生のときに聴いていたんです。「YUMEGIWA LAST BOY」とか「Strobolights」とかを聴いていたので、感慨深いというか。まさかご一緒に作品を……とは思っていなかったので、すごく嬉しいですね。とーやま委員:僕は、(通常盤に収録されている)「ドラマチック」もめちゃくちゃ好きなんですよ。あのMVは無いですよね? 作ったほうがいいよ! 絶対作ったほうがいい!!有岡委員:じゃあ……作りましょうかね?(笑)。「ドラマチック」はデモでは全然違う曲というか、アレンジがだいぶ変わったんです。最初はもっと明るい楽曲というか、そこからアレンジを変えて歌謡曲に寄せていったという。それもメンバーからの発案で。とーやま委員:この曲はどういうところが好きですか?有岡委員:デモ曲だともっとキラキラしていたんです。そこにちょっと切なさというか、KinKi Kidsさんが歌ってそうな感じというか。そういう雰囲気にしたい! とメンバーから。とーやま委員:それもメンバーから?!有岡委員:そうですね、みんなで話して。でもKinKi Kidsさんになりすぎずというか、ちゃんとHey! Say! JUMPらしさも出しつつ……そんな楽曲にできたらいいな、と話しました。とーやま委員:すごい話ですね。有岡委員:どこか懐かしさも感じるメロディといいますか、令和の歌謡曲といいますか。ネオ歌謡曲として楽しんでいただけたらな、という思いで。とーやま委員:たしかに! そんな曲がカップリングだなんて、Hey! Say! JUMPすごくないですか?!有岡委員:ありがとうございます!とーやま委員:「シャッターチャンス」はMVもいいですよね。この曲はどういうところがお好きですか?有岡委員:ファルセット、裏声がふんだんに入ってくるというか。同じメロディの中でも、何回も裏声が入って戻って……という感じで、聴いていても歌っていても不思議な感じになるんです。カップリング曲で特に好きなのが、この「シャッターチャンス」ですね。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!教育委員会パーソナリティ:とーやま委員放送日時:金曜 23:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/iinkai/