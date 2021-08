ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平投手は30日(日本時間31日)、本拠地でのニューヨーク・ヤンキース戦に「2番・指名打者」でスタメン出場。第3打席で今季42号本塁打を放った。







大谷は同点で迎えた5回の第3打席で、元チームメイトの左腕アンドリュー・ヒーニー投手と対戦。1ボール1ストライクからの3球目、真ん中付近の80.7マイル(約130キロ)カーブを完璧に捉えた。打った瞬間の打球は、ライトスタンドに飛び込む勝ち越しのソロホームラン。3試合ぶりの一発で、猛追を見せるサルバドール・ペレス捕手(カンザスシティ・ロイヤルズ)、ブラディミール・ゲレーロJr.内野手(トロント・ブルージェイズ)と4本差に広げた。











【動画】大谷翔平、元同僚左腕から勝ち越しの42号ホームラン!

エンゼルスの公式Twitterより



There are two things that are guaranteed in life: Shohei homers and… that’s it, it’s just Shohei homers.

— Los Angeles Angels (@Angels)