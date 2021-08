BAD HOPが9月1日に神奈川・横浜アリーナで開催予定だった有観客ワンマンライブ「BAD HOP THE REVENGE TOUR FINAL IN YOKOHAMA ARENA」および、9月2日に同会場で開催予定だったヒップホップフェス「BAD HOP THE REVENGE TOUR FINAL IN YOKOHAMA ARENA DAY2」の延期を発表した。

2020年3月、2021年1月に横浜アリーナで有観客のワンマンライブを開催する予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により2020年3月は無観客配信での開催、今年1月は延期を余儀なくされたBAD HOP。その経験を経て、9月1日に横浜アリーナを舞台とするワンマンライブにもう1度挑戦し、翌日にはJP THE WAVYやLEX、Awich、ゆるふわギャング、KANDYTOWNといったゲストを迎えたフェスを行う予定だった。

しかし、昨日8月29日に愛知で開催され、BAD HOPも出演したヒップホップフェス「NAMIMONOGATARI」について、感染症対策の杜撰さが大きな批判を呼び、BAD HOP主催という誤情報までも拡散される状況の中、出演者や来場者に後ろめたさを感じさせたくないという思いから、ワンマンライブと主催フェスの延期が決定された。延期日程と払い戻しの詳細については追ってアナウンスされる。

BAD HOP THE REVENGE TOUR FINAL IN YOKOHAMA ARENA(※延期)

2021年9月1日(水)神奈川県 横浜アリーナ

BAD HOP THE REVENGE TOUR FINAL IN YOKOHAMA ARENA DAY2(※延期)

2021年9月2日(木)神奈川県 横浜アリーナ

<出演者>

BAD HOP / JP THE WAVY / LEX / Leon Fanourakis / HEZRON / MC TYSON / KOWICHI / SANTAWORLDVIEW / ゆるふわギャング / MONYPETZJNKMN / Hideyoshi / Jin Dogg / Awich / KANDYTOWN / DJ CHARI