BAD HOP AND FRIENDS「BAD HOP THE REVENGE TOUR FINAL IN YOKOHAMA ARENA」フライヤー

BAD HOPが9月1日に神奈川・横浜アリーナで開催予定だった有観客ワンマンライブ「BAD HOP THE REVENGE TOUR FINAL IN YOKOHAMA ARENA」および、9月2日に同会場で開催予定だったヒップホップフェス「BAD HOP THE REVENGE TOUR FINAL IN YOKOHAMA ARENA DAY2」の延期を発表した。

2020年3月、2021年1月に横浜アリーナで有観客のワンマンライブを開催する予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により2020年3月は無観客配信での開催、今年1月は延期を余儀なくされたBAD HOP。その経験を経て、9月1日に横浜アリーナを舞台とするワンマンライブにもう1度挑戦し、翌日にはJP THE WAVYやLEX、Awich、ゆるふわギャング、KANDYTOWNといったゲストを迎えたフェスを行う予定だった。

しかし、昨日8月29日に愛知で開催され、BAD HOPも出演したヒップホップフェス「NAMIMONOGATARI」について、感染症対策の杜撰さが大きな批判を呼び、BAD HOP主催という誤情報までも拡散される状況の中、出演者や来場者に後ろめたさを感じさせたくないという思いから、ワンマンライブと主催フェスの延期が決定された。延期日程と払い戻しの詳細については追ってアナウンスされる。

BAD HOP THE REVENGE TOUR FINAL IN YOKOHAMA ARENA（※延期）

2021年9月1日（水）神奈川県 横浜アリーナ

BAD HOP THE REVENGE TOUR FINAL IN YOKOHAMA ARENA DAY2（※延期）

2021年9月2日（木）神奈川県 横浜アリーナ
＜出演者＞
BAD HOP / JP THE WAVY / LEX / Leon Fanourakis / HEZRON / MC TYSON / KOWICHI / SANTAWORLDVIEW / ゆるふわギャング / MONYPETZJNKMN / Hideyoshi / Jin Dogg / Awich / KANDYTOWN / DJ CHARI