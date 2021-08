Jリーグは「2021JリーグYBCルヴァンカップ」決勝のキックオフ時刻、スタジアム、TV放送が決定したことを発表。30日、公式サイトで伝えている。

10月30日(土)に開催が予定されていたルヴァン杯の決勝戦は、13:05のキックオフに決まった。会場は『埼玉スタジアム2002』で、フジテレビ系列にて全国生中継される。

なお、9月1日(水)からは8チームで争われるプライムステージが開幕。9月5日(日)に行われる第2戦を含め、改めて日程が以下の通りに発表された。

■2021JリーグYBCルヴァンカップ プライムステージ

▼第1戦 9/1(水)

19:00 北海道コンサドーレ札幌 vs FC東京〈札幌厚別〉

19:00 名古屋グランパス vs 鹿島アントラーズ〈豊田ス〉 ※

19:00 セレッソ大阪 vs ガンバ大阪〈ヨドコウ〉

19:00 浦和レッズ vs 川崎フロンターレ〈浦和駒場〉

▼第2戦 9/5(日)

18:00 FC東京 vs 北海道コンサドーレ札幌〈レモンS〉

18:00 鹿島アントラーズ vs 名古屋グランパス〈カシマ〉

18:00 ガンバ大阪 vs セレッソ大阪〈パナスタ〉 ※

18:00 川崎フロンターレ vs 浦和レッズ〈等々力〉

※当初の予定よりキックオフ時刻が変更