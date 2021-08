ラ・リーガ第3節が27日から29日にかけて各地で行われた。

開幕2連勝スタートを飾ったセビージャはアウェイでエルチェと対戦。11分に先制点を奪われると、41分にユセフ・エン・ネシリのゴールで追いついたものの、勝ち越しゴールを奪うことはできず、2-2のドローに終わった。

同じく開幕2連勝のアトレティコ・マドリードはホームにビジャレアルを迎えた。1-2で迎えた後半アディショナルタイムに相手のミスによるオウンゴールで追いつくラッキーな形で2-2の引き分けに終わった。

レアル・マドリードはアウェイでベティスと対戦。ダニエル・カルバハルのボレー弾が決勝点となり、1-0で勝利を収めた。バルセロナはホームにヘタフェを迎え、メンフィス・デパイの決勝点で2-1で白星を飾った。MF久保建英が所属するマジョルカはエスパニョールと対戦し、1-0で勝利。久保は先発出場し、86分までプレーした。

ラ・リーガ第3節の結果は以下のとおり。インターナショナルマッチウィークの影響で第4節は9月11日から13日にかけて行われる(現時点では一部開催日時が未定となっている)。

■第3節結果

▼27日

マジョルカ 1-0 エスパニョール

バレンシア 3-0 アラベス

▼28日

セルタ 0-1 アスレティック・ビルバオ

レアル・ソシエダ 1-0 レバンテ

エルチェ 1-1 セビージャ

ベティス 0-1 レアル・マドリード

▼29日

バルセロナ 2-1 ヘタフェ

カディス 2-3 オサスナ

ラージョ・バジェカーノ 4-0 グラナダ

アトレティコ・マドリード 2-2 ビジャレアル

■順位表

1位 レアル・マドリード(勝ち点7)

2位 セビージャ(勝ち点7)

3位 バレンシア(勝ち点7)

4位 バルセロナ(勝ち点7)

5位 アトレティコ・マドリード(勝ち点7)

6位 マジョルカ(勝ち点7)

7位 レアル・ソシエダ(勝ち点6)

8位 オサスナ(勝ち点5)

9位 アスレティック・ビルバオ(勝ち点5)

10位 ラージョ・バジェカーノ(勝ち点3)

11位 ビジャレアル(勝ち点3)

12位 カディス(勝ち点2)

13位 レバンテ(勝ち点2)

14位 ベティス(勝ち点2)

15位 エルチェ(勝ち点2)

16位 エスパニョール(勝ち点2)

17位 グラナダ(勝ち点2)

18位 セルタ(勝ち点1)

19位 ヘタフェ(勝ち点0)

20位 アラベス(勝ち点0)

■第4節の対戦カード

▼9月11日

レバンテ vs ラージョ・バジェカーノ

アスレティック・ビルバオ vs マジョルカ

▼12日

エスパニョール vs アトレティコ・マドリード

オサスナ vs バレンシア

カディス vs レアル・ソシエダ

レアル・マドリード vs セルタ

▼13日

ヘタフェ vs エルチェ

グラナダ vs ベティス

▼未定

セビージャ vs バルセロナ

ビジャレアル vs アラベス