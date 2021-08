セリエA第2節が27日から29日にかけて各地で行われた。

インテルはアウェイでヴェローナと対戦。15分に先制を許したものの、後半開始早々にラウタロ・マルティネスのゴールで同点に。さらに、26日に加入が発表されたばかりのホアキン・コレアが途中出場ながら2ゴールを挙げ、3-1で逆転勝利を収めた。

ジョゼ・モウリーニョ新監督が率いるローマはアウェイでサレルニターナと対戦。タミー・アブラハムが加入後初ゴールを挙げるなど、4-0で快勝し、開幕2連勝を飾った。

ラツィオはスペツィアを6-1で下し、開幕2連勝スタート。カリアリと対戦したミランは4-1で勝利を収めた。一方、開幕戦を引き分けで終えたユヴェントスはホームでエンポリに0-1で完封負けを喫した。

DF冨安健洋が所属するボローニャはアウェイでアタランタと対戦し、0-0のドロー。ベンチスタートとなった冨安は81分から途中出場した。DF吉田麻也が所属するサンプドリアはアウェイでサッスオーロと対戦し、スコアレスドローに終わった。吉田はフル出場を果たした。

セリエA第2節の結果は以下の通り。インターナショナルマッチウィークの影響で第3節は9月12日に行われる予定となっている(詳細は現時点で未定)。

■第2節結果

▼27日

ウディネーゼ 3-0 ヴェネツィア

ヴェローナ 1-3 インテル

▼28日

アタランタ 0-0 ボローニャ

ラツィオ 6-1 スペツィア

フィオレンティーナ 2-1 トリノ

ユヴェントス 0-1 エンポリ

▼29日

ジェノア 1-2 ナポリ

サッスオーロ 0-0 サンプドリア

ミラン 4-1 カリアリ

サレルニターナ 0-4 ローマ

■順位表

1位 ラツィオ(勝ち点6)

2位 インテル(勝ち点6)

2位 ローマ(勝ち点6)

4位 ミラン(勝ち点6)

5位 ナポリ(勝ち点6)

6位 ウディネーゼ(勝ち点4)

7位 ボローニャ(勝ち点4)

7位 サッスオーロ(勝ち点4)

9位 アタランタ(勝ち点4)

10位 フィオレンティーナ(勝ち点3)

11位 エンポリ(勝ち点3)

12位 ユヴェントス(勝ち点1)

13位 サンプドリア(勝ち点1)

14位 カリアリ(勝ち点1)

15位 スペツィア(勝ち点1)

16位 トリノ(勝ち点0)

17位 ヴェローナ(勝ち点0)

18位 サレルニターナ(勝ち点0)

19位 ジェノア(勝ち点0)

20位 ヴェネツィア(勝ち点0)

■第3節の対戦カード

アタランタ vs フィオレンティーナ

ボローニャ vs ヴェローナ

カリアリ vs ジェノア

エンポリ vs ヴェネツィア

ミラン vs ラツィオ

ナポリ vs ユヴェントス

ローマ vs サッスオーロ

サンプドリア vs インテル

スペツィア vs ウディネーゼ

トリノ vs サレルニターナ