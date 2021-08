2022年11月にカタールで行われるFIFAワールドカップ出場権を懸けたアジア最終予選が開幕する。アジア最終予選のルール、出場国、試合日程をおさらいしよう。

◆アジア最終予選とは?

2次予選を勝ち抜いた12カ国を2グループに分け、ホーム&アウェイの総当たり戦を行う。各グループ2位までの4カ国がワールドカップ出場権を獲得。各グループの3位の国同士でプレーオフを行い、勝者が大陸間プレーオフに進出する。

◆出場国

2次予選を勝ち上がった10カ国が出場する。7大会連続のワールドカップ出場を目指す日本はグループBに入った。

グループA

イラン(FIFAランキング26位)

韓国(FIFAランキング36位)

アラブ首長国連邦(FIFAランキング68位)

イラク(FIFAランキング70位)

シリア(FIFAランキング80位)

レバノン(FIFAランキング98位)

グループB

日本(FIFAランキング24位)

オーストラリア(FIFAランキング35位)

サウジアラビア(FIFAランキング61位)

中国(FIFAランキング71位)

オマーン(FIFAランキング79位)

ベトナム(FIFAランキング92位)

◆試合日程

第1節

【B組】 9月2日(木)19時10分 日本 vs オマーン (DAZN/テレビ朝日)

【B組】 9月3日(金)03時00分 オーストラリア vs 中国 (DAZN)

【B組】 9月3日(金)03時00分 サウジアラビア vs ベトナム (DAZN)

【A組】 9月2日(木)20時00分 韓国 vs イラク (DAZN)

【A組】 9月3日(金)01時00分 イラン vs シリア (DAZN)

【A組】 9月3日(金)01時45分 UAE vs レバノン (DAZN)

第2節

【B組】 9月7日(火)未定 ベトナム vs オーストラリア (DAZN)

【B組】 9月8日(水)未定 中国 vs 日本 (DAZN)

【B組】 9月8日(水)未定 オマーン vs サウジアラビア (DAZN)

【A組】 9月7日(火)未定 韓国 vs レバノン (DAZN)

【A組】 9月8日(水)未定 イラク vs イラン (DAZN)

【A組】 9月8日(水)未定 シリア vs UAE (DAZN)

第3節

【B組】 10月7日(木)未定 サウジアラビア vs 日本 (DAZN)

【B組】 10月7日(木)未定 オーストラリア vs オマーン (DAZN)

【B組】 10月7日(木)未定 中国 vs ベトナム (DAZN)

【A組】 10月7日(木)未定 UAE vs イラン (DAZN)

【A組】 10月7日(木)未定 韓国 vs シリア (DAZN)

【A組】 10月7日(木)未定 イラク vs レバノン (DAZN)

第4節

【B組】 10月12日(火)未定 日本 vs オーストラリア (DAZN/テレビ朝日)

【B組】 10月12日(火)未定 サウジアラビア vs 中国 (DAZN)

【B組】 10月12日(火)未定 オマーン vs ベトナム (DAZN)

【A組】 10月12日(火)未定 イラン vs 韓国 (DAZN)

【A組】 10月12日(火)未定 UAE vs イラク (DAZN)

【A組】 10月12日(火)未定 シリア vs レバノン (DAZN)

第5節

【B組】 11月11日(木)未定 ベトナム vs 日本 (DAZN)

【B組】 11月11日(木)未定 オーストラリア vs サウジアラビア (DAZN)

【B組】 11月11日(木)未定 中国 vs オマーン (DAZN)

【A組】 11月11日(木)未定 レバノン vs イラン (DAZN)

【A組】 11月11日(木)未定 韓国 vs UAE (DAZN)

【A組】 11月11日(木)未定 イラク vs シリア (DAZN)

第6節

【B組】 11月16日(火)未定 オマーン vs 日本 (DAZN)

【B組】 11月16日(火)未定 中国 vs オーストラリア (DAZN)

【B組】 11月16日(火)未定 ベトナム vs サウジアラビア (DAZN)

【A組】 11月16日(火)未定 シリア vs イラン (DAZN)

【A組】 11月16日(火)未定 イラク vs 韓国 (DAZN)

【A組】 11月16日(火)未定 レバノン vs UAE (DAZN)

第7節

【B組】 1月27日(木)未定 日本 vs 中国 (DAZN/テレビ朝日)

【B組】 1月27日(木)未定 オーストラリア vs ベトナム (DAZN)

【B組】 1月27日(木)未定 サウジアラビア vs オマーン (DAZN)

【A組】 1月27日(木)未定 イラン vs イラク (DAZN)

【A組】 1月27日(木)未定 レバノン vs 韓国 (DAZN)

【A組】 1月27日(木)未定 UAE vs シリア (DAZN)

第8節

【B組】 2月1日(火)未定 日本 vs サウジアラビア (DAZN/テレビ朝日)

【B組】 2月1日(火)未定 オマーン vs オーストラリア (DAZN)

【B組】 2月1日(火)未定 ベトナム vs 中国 (DAZN)

【A組】 2月1日(火)未定 イラン vs UAE (DAZN)

【A組】 2月1日(火)未定 シリア vs 韓国 (DAZN)

【A組】 2月1日(火)未定 レバノン vs イラク (DAZN)

第9節

【B組】 3月24日(木)未定 オーストラリア vs 日本 (DAZN)

【B組】 3月24日(木)未定 中国 vs サウジアラビア (DAZN)

【B組】 3月24日(木)未定 ベトナム vs オマーン (DAZN)

【A組】 3月24日(木)未定 韓国 vs イラン (DAZN)

【A組】 3月24日(木)未定 イラク vs UAE (DAZN)

【A組】 3月24日(木)未定 レバノン vs シリア (DAZN)

第10節

【B組】 3月29日(火)未定 日本 vs ベトナム (DAZN/テレビ朝日)

【B組】 3月29日(火)未定 サウジアラビア vs オーストラリア (DAZN)

【B組】 3月29日(火)未定 オマーン vs 中国 (DAZN)

【A組】 3月29日(火)未定 イラン vs レバノン (DAZN)

【A組】 3月29日(火)未定 UAE vs 韓国 (DAZN)

【A組】 3月29日(火)未定 シリア vs イラク (DAZN)

※キックオフ時間は随時更新予定