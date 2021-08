ブンデスリーガ第3節が27日から29日にかけて各地で行われた。

唯一の開幕2連勝スタートとなったヴォルフスブルクはライプツィヒをホームに迎え、ジェローム・ルシヨンの決勝点で1-0で完封勝利し、開幕3連勝を飾った。バイエルンはホームでヘルタ・ベルリンと対戦。ロベルト・レヴァンドフスキがハットトリックを達成するなど、5-0で快勝した。ドルトムントは後半アディショナルタイムにアーリング・ホーランドが決勝点を挙げ、3-2でホッフェンハイムを下した。

MF遠藤航とDF伊藤洋輝が所属するシュトゥットガルトはホームでフライブルクと対戦。遠藤がアシストを記録したものの、試合は2-3で敗れ、2連敗を喫した。なお、遠藤はフル出場、伊藤は61分から出場しブンデスリーガデビューを果たした。

MF原口元気とMF遠藤渓太が所属するウニオン・ベルリンはホームにボルシアMGを迎え、2-1で今季初勝利を収めた。原口は先発出場し、先制点をアシストするなど61分までプレー。遠藤はベンチ外だった。

MF奥川雅也が所属するビーレフェルトはMF長谷部誠とMF鎌田大地が所属するフランクフルトと対戦し、1-1のドロー。奥川はフル出場。鎌田は先発出場し、73分までプレーした。長谷部はベンチ入りしたものの出場機会はなかった。FW浅野拓磨が所属するボーフムはケルンに1-2で敗戦。浅野はベンチ外だった。

ブンデスリーガ第3節の結果は以下のとおり。インターナショナルマッチウィークの影響で第4節は9月11日から12日にかけて行われる。

■第3節結果

▼27日

ドルトムント 3-2 ホッフェンハイム

▼28日

シュトゥットガルト 2-3 フライブルク

マインツ 3-0 グロイター・フュルト

アウクスブルク 1-4 レヴァークーゼン

ビーレフェルト 1-1 フランクフルト

ケルン 2-1 ボーフム

バイエルン 5-0 ヘルタ・ベルリン

▼29日

ウニオン・ベルリン 2-1 ボルシアMG

ヴォルフスブルク 1-0 ライプツィヒ

■順位表

1位 ヴォルフスブルク(勝ち点9)

2位 レヴァークーゼン(勝ち点7)

3位 バイエルン(勝ち点7)

4位 フライブルク(勝ち点7)

5位 ドルトムント(勝ち点6)

6位 ケルン(勝ち点6)

7位 マインツ(勝ち点6)

8位 ウニオン・ベルリン(勝ち点5)

9位 ホッフェンハイム(勝ち点4)

10位 ライプツィヒ(勝ち点3)

11位 ボーフム(勝ち点3)

12位 ビーレフェルト(勝ち点3)

13位 シュトゥットガルト(勝ち点3)

14位 フランクフルト(勝ち点2)

15位 ボルシアMG(勝ち点1)

16位 グロイター・フュルト(勝ち点1)

17位 アウクスブルク(勝ち点1)

18位 ヘルタ・ベルリン(勝ち点0)

■第4節の対戦カード

▼9月11日

レヴァークーゼン vs ドルトムント

ウニオン・ベルリン vs アウクスブルク

フライブルク vs ケルン

ホッフェンハイム vs マインツ

グロイター・フュルト vs ヴォルフスブルク

ライプツィヒ vs バイエルン

▼12日

フランクフルト vs シュトゥットガルト

ボーフム vs ヘルタ・ベルリン

ボルシアMG vs ビーレフェルト