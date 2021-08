プレミアリーグ第3節が28日から29日にかけて各地で行われた。

マンチェスター・Cはホームでアーセナルと対戦。7分、12分と立て続けに得点を奪うと、34分にアーセナルのMFグラニト・ジャカが退場した影響もあり、その後も得点を積み重ね、5-0で快勝した。一方、敗れたアーセナルは開幕から無得点で、1954-55シーズン以来、67年ぶりにリーグ戦開幕3連敗を喫した。

開幕2連勝同士の対決となったリヴァプールとチェルシーの一戦。22分にカイ・ハフェルツの得点でチェルシーが先制したものの、前半終了間際にDFリース・ジェームズがハンドで決定機阻止の判定となり一発退場。モハメド・サラーがPKを決め、リヴァプールは前半のうちに追いつき、数的有利で後半を迎えた。しかし、10人となったチェルシーが好守を披露し、スコアはこのまま動かず、1-1で終了した。

トッテナムはワトフォードをホームに迎え、1-0で勝利。3試合連続1-0での完封勝利で唯一の開幕3連勝を飾った。マンチェスター・Uはアウェイでウルヴァーハンプトンと対戦し、メイソン・グリーンウッドの決勝点で1-0で勝利を収めた。

プレミアリーグ第3節の結果は以下の通り。インターナショナルマッチウィークの影響で第4節は9月11日から13日にかけて行われる。

■第1節結果

▼28日

マンチェスター・C 5-0 アーセナル

アストン・ヴィラ 1-1 ブレントフォード

ブライトン 0-2 エヴァートン

ニューカッスル 2-2 サウサンプトン

ノリッジ 1-2 レスター

ウェストハム 2-2 クリスタル・パレス

リヴァプール 1-1 チェルシー

▼29日

バーンリー 1-1 リーズ

トッテナム 1-0 ワトフォード

ウルヴァーハンプトン 0-1 マンチェスター・U

■順位表

1位 トッテナム(勝ち点9)

2位 ウェストハム(勝ち点7)

3位 マンチェスター・U(勝ち点7)

4位 チェルシー(勝ち点7)

5位 リヴァプール(勝ち点7)

6位 エヴァートン(勝ち点7)

7位 マンチェスター・C(勝ち点6)

8位 ブライトン(勝ち点6)

9位 レスター(勝ち点6)

10位 ブレントフォード(勝ち点5)

11位 アストン・ヴィラ(勝ち点4)

12位 ワトフォード(勝ち点3)

13位 サウサンプトン(勝ち点2)

14位 クリスタル・パレス(勝ち点2)

15位 リーズ(勝ち点2)

16位 バーンリー(勝ち点1)

17位 ニューカッスル(勝ち点1)

18位 ウルヴァーハンプトン(勝ち点0)

19位 ノリッジ(勝ち点0)

20位 アーセナル(勝ち点0)

■第4節の対戦カード

▼9月11日

クリスタル・パレス vs トッテナム

アーセナル vs ノリッジ

ブレントフォード vs ブライトン

レスター vs マンチェスター・C

マンチェスター・U vs ニューカッスル

サウサンプトン vs ウェストハム

ワトフォード vs ウルヴァーハンプトン

チェルシー vs アストン・ヴィラ

▼12日

リーズ vs リヴァプール

▼13日

エヴァートン vs バーンリー