村上春樹「僕は菅さんと同い歳だけど、出口なんてぜんぜん見えてません」。コロナ禍に言及

<番組概要>
番組名:村上RADIO Music in MURAKAMI~村上作品に出てくる音楽~
放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット
放送日時:8月29日(日)19:00~19:55(※放送日時が異なる局があります)
パーソナリティ:村上春樹
番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/