8月28日と29日に、明治安田生命J3リーグ第16節の7試合が各地で行われた。

中断期間に入っていたJ3が、約1ヶ月ぶりに再開。前節終了時点で首位に立っていたカターレ富山は、ホームに藤枝MYFCを迎えた。前半を1-1のスコアで折り返すと、後半に富山のFW高橋駿太が勝ち越し点をゲット。結局2-1で勝利した富山は、今節も首位をキープしている。

アウェイでガイナーレ鳥取と対戦した2位のロアッソ熊本は、前半にMF伊東俊のゴールで先制し、ハーフタイムを迎える。後半立ち上がりには鳥取に追いつかれるものの、62分にMF杉山直宏のPKで勝ち越しに成功。1-2で勝利を収めた熊本は、富山を勝ち点差2で追走する。

3位の福島ユナイテッドFCは、アウェイでFC岐阜と対戦。前半は互いにスコアレス折り返すも、福島は後半一気に4ゴールを記録。2試合連続で4得点を挙げた福島が、0-4で快勝を収めている。

第16節の試合結果と順位表、また第17節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

いわてグルージャ盛岡 3-2 ヴァンラーレ八戸

FC岐阜 0-4 福島ユナイテッドFC

カマタマーレ讃岐 1-2 鹿児島ユナイテッドFC

カターレ富山 2-1 藤枝MYFC

ガイナーレ鳥取 1-2 ロアッソ熊本

テゲバジャーロ宮崎 0-2 AC長野パルセイロ

FC今治 0-0 アスルクラロ沼津

■順位表

1位 富山(勝ち点29/得失点差+7)

2位 熊本(勝ち点27/得失点差+6)

3位 福島(勝ち点26/得失点差+5)

4位 岩手(勝ち点25/得失点差+6)

5位 岐阜(勝ち点25/得失点差+4)

6位 長野(勝ち点24/得失点差+13)

7位 宮崎(勝ち点24/得失点差+2)

8位 八戸(勝ち点23/得失点差+4)

9位 鹿児島(勝ち点22/得失点差+1)

10位 YS横浜(勝ち点16/得失点差-4)

11位 沼津(勝ち点15/得失点差-6)

12位 藤枝(勝ち点14/得失点差-7)

13位 讃岐(勝ち点13/得失点差-9)

14位 今治(勝ち点16/得失点差-4)

15位 鳥取(勝ち点11/得失点差-18)

■第17節の対戦カード

▼9月4日(土)

15:00 YS横浜 vs 岐阜

17:00 藤枝 vs 岐阜

19:00 八戸 vs 宮崎

▼9月5日(日)

15:00 福島 vs 鳥取

16:00 沼津 vs 富山

17:00 熊本 vs 今治

18:00 長野 vs 岩手