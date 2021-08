Hey! Say! JUMP・有岡大貴「青春を送れていたな」鉄塔を目指した自転車の旅

Hey! Say! JUMPの有岡大貴さんが、8月27日(金)放送のSCHOOL OF LOCK! 教育委員会にゲスト出演。10代のころの思い出など、パーソナリティのとーやま委員の質問に答えました。とーやま委員:今夜は“ゲスト有識者”としてこの方をお迎えしております。有岡委員:Hey! Say! JUMPの有岡大貴です。とーやま委員:有岡委員、よろしくお願いします。この番組では10代の教育についてさまざまな議論を行っているわけなんですけど……どうしました? 急に目をシバシバさせていますけど?有岡委員:教育と聞いてちょっとビビっちゃってます(笑)。とーやま委員:(笑)。教育と聞いて有岡委員も……どうしました? 腕になんか……。有岡委員:すみません、ちょっと髪の毛が付いている気がして……(笑)。とーやま委員:注意力が散漫ですね(笑)。有岡委員:ちょっとくすぐったいなと思ったら、髪の毛が1本付いていました。取りましたんで、もう大丈夫です!とーやま委員:10代のときにもいろんなことがあったと思いますけど、今、パっと思い浮かぶいちばん強い記憶ってありますか?有岡委員:僕は小学生のときがいちばん鮮明に、というか強く……もちろんデビューしてからを除いてですけど。とーやま委員:小学何年生のころですか?有岡委員:6年生、12歳のジャニーズに入る直前ですね(13歳で入所)。すごく青春を送れていたなという記憶があって。校庭から見える鉄塔があったんですけど、「あの鉄塔は何なんだ?」と探してみることになったんです。放課後友達と自転車に乗って……当時はスマホも無いですから、ただ見えている鉄塔を目指したら、千葉なんですけど自衛隊の駐屯地にたどり着いて。とーやま委員:はい。有岡委員:そこで、あの~……ビビりまして(笑)。「ヤベー所に来ちまった。たぶん、ここは子どもが来ちゃいけない所だ」って。とーやま委員:大人も入っちゃいけないゾーンでしょ(笑)。有岡委員:そう、けっこう警備もしっかりしていて(笑)。焦って「帰ろう」ってなったんですけど、パニックになっちゃって帰り方がわからないんですよ。本当に迷子になって、半ベソかきながら何時間もかけて家に帰ったっていう。とーやま委員:それは、楽しい思い出とかつらい思い出とか、ジャンル分けするとどういう思い出なんですか?有岡委員:あのときはでも、友達と無事に知っている道までたどり着いて「じゃあな! また明日!!」と別れ際にあいさつをするんですけど、たぶん人生イチ心のこもった「じゃあな!」だったと思うんですよ。とーやま委員:おぉ~!有岡委員:だから、友情の思い出として分類されています。僕の頭の中では。とーやま委員:いまでも、そのときの感情とか光景もですし、匂いとかそういうのも思い出せるでしょ?!有岡委員:めちゃくちゃはっきり覚えていますね。(友達が)遠くに行くまで「じゃあなっ!」「また明日なっ!!」って。大きな何かを乗り越えたあの感じというか、「1コ大人になった」感覚というか。とーやま委員:そのときの感情が曲になっても絵になっても、なんなら映画になってもいいでしょ。有岡委員:そうですね。いろいろ脚色は必要だと思いますけど、僕にとってすごくいい思い出ですね。いまでもその友達とは連絡を取っていますしね。とーやま委員:素敵!有岡委員:大人になって……今って、マップで航空写真とか見られるじゃないですか。「あの鉄塔は、そういえば何だったんだろう?」って思って見てみたら、やっぱり自衛隊の基地の中に建っていたんですけど、家から全然離れていないんですよ。当時は自転車ですごく長旅をしたという思い出だったんですけど、見てみたら数分くらいで全然離れていなくて(笑)。とーやま委員:当時は大冒険だったんですよね。めちゃくちゃ素敵な話ですね。有岡委員:ありがとうございます(笑)。Hey! Say! JUMPは、8月25日(水)にニューシングル『群青ランナウェイ』をリリース。今回の放送では、楽曲誕生の裏話や大好きなサウナの話題でも盛り上がっていました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!教育委員会パーソナリティ:とーやま委員放送日時:金曜 23:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/iinkai/