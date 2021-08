◆「小さな命を二人で大切に温めていきます」

西武の源田壮亮選手(28)は29日、自身のインスタグラムを更新し、妻の衛藤美彩さん(28)が第1子を妊娠したことを発表した。

夫人が先立って「この度、お腹の中に小さな命を授かりました。私たち夫婦は今、深い喜びでいっぱいです」とインスタグラムにて報告し、源田も「いつも応援ありがとうございます。僕の方からも、ご報告させて頂きます」と2ショット写真を投稿。

源田は「この度、妻のお腹の中に新たな命が来てくれました。新たに家族を迎えることを夫婦共々喜んでいます!!まずは、妻を最大限サポートしていきたいと思います!元気に産まれてくることを願いながら小さな命を二人で大切に温めていきます。今後ともよろしくお願い致します」と思いを綴った。

2人の投稿には各方面からメッセージが寄せられており、源田の投稿には同僚の森友哉選手、若林楽人選手のほか、牧田和久投手(楽天)、木村文紀選手(日本ハム)、清塚信也さん(ピアニスト)らが祝福のメッセージを寄せている。

源田は2019年シーズン途中に元乃木坂46のメンバーの衛藤さんとの交際が報じられ、同年10月24日に球団を通じて入籍したことを発表していた。

【画像】幸せ溢れる2ショット!源田壮亮&衛藤美彩がインスタで妊娠発表

View this post on Instagram A post shared by 源田壮亮 (@gendagenda6)

View this post on Instagram A post shared by 衛藤美彩 𝐌𝐢𝐬𝐚 𝐄𝐭𝐨  (@misa_eto_official)