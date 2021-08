三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEが10月20日にニューシングル「JSB IN BLACK」をリリースする。

シングルタイトルにある「IN BLACK」は三代目 J SOUL BROTHERSを象徴する色である黒のスーツカラーを意味する言葉で、表題曲にはファッションをテーマにしたキーワードがちりばめられている。ファンクミュージックの要素を取り入れたトラックは「Eeny, meeny, miny, moe!」を提供したプロデューサー・T-SKが手がけた。シングルには表題曲のほかに、テレビ東京系「おはスタ」内で放送されるキッズアニメ「KICK&SLIDE」のテーマ曲「KICK&SLIDE」も収録される。

またCD+DVD盤、CD+Blu-ray盤には、三代目 J SOUL BROTHERSが現在開催中のツアー「三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2021 "THIS IS JSB"」から「JSB IN BLACK」「KICK&SLIDE」のライブ映像を収録。さらにファンクラブ限定盤に付属するDVD / Blu-rayには、上記2曲に「100 SEASONS」「TONIGHT」を加えた4曲分のライブ映像が収められる。

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「JSB IN BLACK」収録曲

CD

01. JSB IN BLACK

02. KICK&SLIDE

03. JSB IN BLACK(Instrumental)

04. KICK&SLIDE(Instrumental)

DVD / Blu-ray

三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2021"THIS IS JSB"

01. JSB IN BLACK

02. KICK&SLIDE

ファンクラブ限定盤付属DVD / Blu-ray

三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2021"THIS IS JSB"

・JSB IN BLACK

・KICK&SLIDE

・100 SEASONS

・TONIGHT