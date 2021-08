木村拓哉に「グイグイ迫ってくるジャニーズの後輩」は…!?「本当にデビューしちゃったんで、ヤベェなっていう（笑）」

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。8月のゲストには、モデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優さんが登場。8月22日(日)の放送では、リスナーから寄せられたメッセージに答えました。<リスナーからのメッセージ>最近、年上の男性と会う機会が多いのですが、その方と一緒にいると楽しくて、ついちょっかいを出しては「好き好き! 遊ぼ♪ 遊ぼ♪」という感じで接してしまいます。でも最近、受け入れてくれる人の寛容さに甘えすぎているようにも思い始め、これからは“落ち着いた大人”の雰囲気で接したほうがいいのか、このままでいていいのか悩み中です。キャプテン(※本番組での木村の呼称)は、同姓・異性問わず、年下の人に懐かれるのは好きですか? 困ってしまった経験などありますか?(33歳 女性)年下の後輩から連絡がくるのは「全然嫌じゃないですね」と答える木村。すると、みちょぱさんから「こういう『遊ぼ♪ 遊ぼ♪』みたいに積極的というか、ガツガツくる後輩もいける人ですか?」と質問が。これに木村は「いけるっていうか、ガツガツきたとしても(こちらからは)いかないですけどね」と回答し、SixTONESのジェシーさんとのやり取りを語り始めます。木村主演のドラマ「安堂ロイド~A.I. knows LOVE?~」(TBS系)で、ジャニーズJr.時代のジェシーさんと共演したのを機に、「ジェシーから『飯、行きましょうよ』『いつっすか?』って(連絡が)ずっときていたんですけど、『ジェシーがデビューしたらな』っていう返しで済ませていたら、本当にデビューしちゃったんで、ヤベェなっていう(笑)」とコメント。その後、ジェシーさんは2015年のSixTONES結成から5年のときを経て、2020年1月にSnow Manとの両A面シングル「Imitation Rain / D.D.」でCDデビューを果たしました。そのあと、新型コロナウイルスの感染が拡大し、ジェシーさんとの食事会は実現しておらず、「(コロナ禍で)こういう状況だから、『行けるようになったら行こうな』っていう形で、今は落ち着いているんですけどね」と話します。そんな先輩・後輩トークを交えつつ、お悩みの本題へ。このリスナー女性のような立ち居振る舞いは、「(距離感が)近いね。『好き好き! 遊ぼ♪ 遊ぼ♪』って、年上の男性からすると、勘違いするよね」と推測します。みちょぱさんも「ですよね。“俺のこと好きなのかな?”ってなりますよね」とうなずきつつ、「でも、そういうことじゃないの? 一緒にいると楽しいだけなのかな」と、女性の本心がどうなのかが気になる様子。続けて「でも、いきなり大人な感じで接してきたら、“急にどうした?”ってなりません?」と木村に投げかけると、「なるね」と即答。さらに「『このままでいいのか悩み中です』って書いてありますけど、1つ言えるのは、女性から男性に対して『好き好き! 遊ぼ♪ 遊ぼ♪』っていう言葉の順序・並べ方もそうだし、“好き好きビーム”が出すぎてる。年上の男性としては勘違いしやすいんじゃないかな? そこを1回考えていただいて、今後、その年上男性に自分がどう接していくのかですね」とアドバイスを送りました。次回8月29日(日)の放送は、木村がリスナーからのメッセージに答えます。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/