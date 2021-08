景井ひな「めちゃくちゃ簡単」TikTokが1時間で撮れる方法を解説

景井ひなが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。7月に番組のTikTokアカウントに投稿した『学校あるある』の動画について、撮影の手順や方法を詳しく解説しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! GIRLS LOCKS!」8月26日(木)放送分)景井:7月の私の投稿、『学校あるある』はみんな見てくれましたか? 授業中、お腹が鳴って気まずくなったことある生徒いるよね? これは私だけじゃないと思ってる! そんな(内容の)『学校あるある』なんですけど……これは先月の女子クラスの授業(番組収録)終わりに1人で1時間くらいで作ったものです。だから全然時間かかってなくて、簡単に作れました。今回、テーマが『学校あるある』だったので、「授業中、お腹が鳴って気まずいことってあるよね?」っていうのが思いついて、それを動画にしようと決めました。だから、最初に“テーマを決めること”が大事です! 何にしてもテーマが決まってないと、どういうオチが付くとかも考えられなくなっちゃうから。そして、『学校あるある』というテーマに合った“背景”を決めました。TikTok内に「グリーンスクリーン」というスタンプがあって、それを押したら簡単に画像が選べるんですけど、教室のフリー画像を選んでそれを当てはめました。次に(画角は)、“授業中”だから、紙に(何かを)書いてるような仕草を入れたくて、シャーペンがギリギリ映り込むカメラのアングルにしました。あと……実際にお腹は鳴らしてないですよ! この音、私のお腹の音じゃないですからね(笑)。横にいた職員さん(スタッフ)のパソコンから音を入れてもらって、お腹が鳴ってるふうにして演技をする、っていう。本当にそれだけです! カンタン(笑)。それだけでも終わってもいいんだけど……私の場合は、お腹が鳴ったのを聞いた周りの生徒の反応も一緒に撮りたくて。洋服を持ってきてなかったので、職員さんたちのメガネとかヘッドホンとかいろいろ借りて、衣装を変えて撮って、衣装を変えて撮ってやりました! 本当にそれだけ!!背景設定して、画角決めて、演技して、着替えて撮って着替えて撮って着替えて撮って……もうそれで完成です。あとは『学校あるある』というテロップを、最初に出すだけで終わり!もうそれだけ! 本当に1時間もかかんない。最初は「こういう画角でいいのかな?」とか悩むことで時間がかかったりするかもしれないけど、撮り方はめちゃくちゃ簡単なので是非やってみてください!景井:そして『TikTok同好会』では、みんなが思うTikTokでバズりそうな曲を募集します! バズりそうな曲の特徴は、TikTokだとアップテンポの曲が流行る風潮があります! バラードよりもみんなで楽しく踊れるとか、みんなで楽しくワイワイできる曲調のほうが流行りそうだなと思います。別に年代とかも関係ないです! その曲に振りがなくても、TikTokの中に振付師みたいな方がいらっしゃるので全然大丈夫です。オリジナルの曲を送ってくれても、もちろんOKです! むしろめちゃくちゃ嬉しいです。是非お待ちしております!※番組の公式TikTokアカウントに投稿した『学校あるある』とは……授業中にお腹が鳴ってしまった景井が、恥ずかしさと周りの反応を気にして気まずくなる、というものです。●景井ひなへのメッセージは、GIRLS掲示板、オリジナル楽曲の送付は景井ひな メールフォームまで● SCHOOL OF LOCK! の公式TikTokアカウントはこちら<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/