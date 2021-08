「好きな人のインスタをフォローしたいけど…」恋に臆病な10代女子に贈る1曲とアドバイス

シンガーソングライターのeillさんが、8月25日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 松田LOCKS!」にコメント出演。10代のリスナーから届いた恋のお悩みに、自身の楽曲の中からオススメの1曲とアドバイスを贈りました。――リスナー(16歳・女性)のお悩み私は中2のときに好きな人がいたのですが、どうせ叶わない恋だからと諦めてしまいました。でも、今でもその人のことが忘れられないです。今日、友達のインスタでその人のことを見つけました。フォローしたいのですが、私は女子高に通っていてフォローしているのも女の子だけで、フォローしている人もフォロワーも少ないです。私は昔から男の子には好かれないタイプなので、いろんな思考が邪魔してどうしようか悩んでいます。私はどうしたらいいですか?――このリスナーのために、eillさんが選んだ楽曲は、『花のように』です。(今回の恋のお悩みを読んで)自分の魅力にまだ気づいていない感じですね。やっぱり一人ひとり違う魅力を持っていて、同じ人はこの世界にいないのと一緒で、きっとあなただけの魅力が絶対にあると思います。そんな自分の可能性を信じて、恋愛も自分の未来のことも真っ直ぐ前に突き進んでいただけたら嬉しいな、という思いを込めて「花のように」を選曲しました。【eill | 花のように (Official Music Video)】今回、リスナーに贈った「花のように」は、8月11日にリリースされたデジタルシングルです。詳細はオフィシャルサイト(https://lit.link/eill)まで。「松田LOCKS!」では、コーナーを担当する松田部長とアーティストの皆さんが、毎月最終水曜日にリスナーのお悩みに向き合います。詳細は番組の特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/matsuda12/)でご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/