倉木麻衣が10月27日にニューアルバム「unconditional L♡VE」をリリースする。

「unconditional L♡VE」は「無条件の愛」をテーマにした1枚。倉木の「世界中の人々が普段通りの生活ができず、人と接することが難しい日々の中でも、音楽で癒しや温かさ、愛を感じ、ネガティブな気持ちを少しでも軽くしてもらいたい」という思いで制作された。アルバムには、テレビアニメ「名探偵コナン」オープニングテーマの「ZEROからハジメテ」、ドラマ「ラブコメの掟~こじらせ女子と年下男子~」主題歌の「Can you feel my heart」など全12曲が収められる。

アルバムの初回限定盤Aには「Can you feel my heart ~Ballad ver.~」のライブ映像を収録したDVD、アルバム収録曲のイメージに合わせて撮影された12枚の写真を掲載したフォトブックレット、初回限定盤Bには倉木が2019年に開催したフルオーケストラコンサートから5曲分のライブ映像を収めたDVDが付属。また通常盤にのみボーナストラックとして、楽曲のアイデアなどをファンから募集して制作された「always」のスペシャルライブバージョンが収録される。

さらにアルバム収録曲のうち新曲「ベロニカ」が、「名探偵コナン」の新エンディングテーマとして本日8月28日(土)放送回から使用されることも決定。倉木と「名探偵コナン」のコラボレーションは今回で25作目となる。

倉木麻衣「unconditional L♡VE」収録曲

CD

・ZEROからハジメテ

・Can you feel my heart

・Wで包むよ

・ベロニカ

・TOMORROW

・ひとりじゃない

・Proof of being alive

・Sea wind

・ONE LOVE

・UNBREAKABLE

・It's never over

・unconditional L♡VE

<ボーナストラック>※通常盤にのみ収録

・always ~All Fan's Chorus Special Edit いつでも LOVE ずっと SMILE~

初回限定盤A付属DVD

・「Can you feel my heart ~Ballad ver.~」MAI KURAKI ×Piano PREMIUM MOVIE

初回限定盤B付属DVD

LIVE MOVIE from billboard classics 20th Anniversary MAI KURAKI premium symphonic concert 2019

・渡月橋 ~君 想ふ~

・Light Up My Life

・きみと恋のままで終われない いつも夢のままじゃいられない

・Be Proud ~we make new history~

・薔薇色の人生