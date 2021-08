TUBE前田亘輝、夏恒例のスタジアムライブ中止は苦渋の決断「なにか新しいルールを作ってくれないと」

プロゴルファーの丸山茂樹がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「NECネッツエスアイ presents 丸山茂樹 MOVING SATURDAY」。8月21日(土)の放送は、TUBEの前田亘輝さんをゲストに迎え、お届けしました。

◆夏恒例のスタジアムライブは苦渋の決断…

丸山:コロナ禍になってからの2年間、どうですか?

前田:こういう言い方をするとあれだけど、(夏恒例のスタジアムライブが2年連続で開催中止となり)1公演3万人だとしたら、4回やめたわけじゃないですか。約12万人の人流を抑えたことが、(新型コロナ感染防止の)役に立っているのかなって。

丸山:なるほど。

前田:我々は我慢をして、(中止の)決断をしたんだけど、全然新規感染者の数も減らないし、なにか新しいルールを作ってくれないと。いま、最大のキャパシティが5,000人だから(スタジアムライブだと)スカスカだし、球場でやる必要がなくなっちゃうから。

丸山:そっかあ……あれだけ大きな会場になると「できない」という判断になるわけですもんね。

前田:配信ライブもやってみたけど、自分たちは(会場に)お客さんがいて作っていくような構成しかできないから。

丸山:確かに、そうですよね。

前田:なにか新しいルールを作ってくれないと。

丸山:じゃないと、一生(大規模な有観客ライブが)できない感じがしますよね。

前田:そうだよね。

丸山:ゴルフ界もようやく2,000~3,000人と収容人数を決めてギャラリーを入れてはいますけど、スカスカですよ。来ていただけるだけありがたいんですけど、前田さんの言うように、なにか(新たなルールを)決めてもらわないとですよね。

前田:(開催中止の判断が)正しかったのかどうか、役に立ったのかというね。

◆無観客ライブは「映画のワンシーンみたいだった」

丸山:エンターテインメントの未来はどうなるんですかね。重鎮なんですから進んでなにか起こさないと(笑)。

前田:来年はもうやっちゃうよ(笑)、もう待てない。2022年はやりたいね。

丸山:僕は今年押し通してやるのかと思っていましたよ。

前田:やる方向でずっと探っていたよ。

丸山:でも中止になって。

前田:大変。

丸山:でも小規模のライブは地方などでやっているんですか?

前田:そうだね。(ホールツアー「TUBE LIVE AROUND 2021」で)例えば、キャパシティが2,000人のホールだったら1,000人にして。収容人数制限を守りながらなんとかね。

丸山:でも、前田さんの醍醐味はやっぱり野外でやらないとね。

前田:去年は、横浜スタジアムで無観客配信ライブ(「TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2020 HELP! 〜NEVER GIVE UP SUMMER〜」)をしたんですよ。(スタジアムに観客が)誰もいないわけですよ(苦笑)。(その光景は)すげぇ、変だったもん。

丸山:やっぱり変ですよね。

前田:“シ~ン……”としていて、映画のワンシーンみたいだったよ。

丸山:ずっとカメラに向かって歌っているだけってことですよね?

前田:そう。リアクションもなにもないし。

丸山:それだと歌番組と一緒ですね。「今日は○○スタジアムから中継がつながっています」って昔の「ザ・ベストテン」(TBS系)みたいな感じで。

前田:そんな感じ。

丸山:今回は、ラジオで話しているというより、カフェでお互いの愚痴を言い合っているような展開になっちゃいましたけど(苦笑)。

前田:まぁ愚痴ですよね(笑)。

丸山:来週は、少し前向きにゴルフの話でも聞かせていただけたらと思います!

次回8月28日(土)の放送も、引き続き前田さんをゲストに迎え、お届けします。どうぞお楽しみに!

