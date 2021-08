2022年の『ディズニーおせち』にはプリンセスデザインが新登場！

千趣会の通販事業ベルメゾンは、「ディズニーファンタジーショップ」のディズニーデザインおせち2022年度版の予約販売を2021年8月27日(金)よりベルメゾンネットにて開始した。

ベルメゾンで毎年販売され好評を博している「ディズニーおせち」が今年も登場! ミッキー&ミニー、くまのプーさん、そして新登場のディズニープリンセス。今年はどのおせちにする?

今回は、毎年人気の高い白木の一段重タイプの『おせち・特段重「ミッキー&ミニー」』、に加え、同タイプの『おせち・特段重「くまのプーさん」、紙製の一段重タイプ『特段重「プリンセス」』が新登場。また、着物姿のミッキー&ミニーが素敵なオリジナルデザインの重箱が魅力の『おせち・三段重「プレミアム」』、桜モチーフとキャラクターを組み合わせた晴れやかなデザインのミッキーフェイス型重箱『おせち・三段重「ミッキー&ミニー」』や、くまのプーさんとティガーを組み合わせた寅年ならではのデザインのプーさんフェイス型重箱『おせち・三段重「くまのプーさん」』も発売される。

また、各おせちにはテーブルセンター手ぬぐい、祝箸、料理飾り、『おせち・特段重「プリンセス」』限定でペーパークラフトで作るプリンセスティアラとドレスデザインの紙エプロンがついてくる。

>>>どれにしようか悩んじゃう! 各おせちイメージを見る(写真8点)

(C)Disney (C)Disney Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.