「ソードアート・オンライン」のリアル体験型イベント「ソードアート・オンライン 浮遊城《アインクラッド》第72層からの脱出」が開催決定。東京・リアル脱出ゲーム原宿店で9月17日から11月28日まで、リアル脱出ゲーム大阪心斎橋店で12月24日から2022年1月30日まで、愛知・リアル脱出ゲーム名古屋で2022年2月18日から3月13日まで行われる。

リアル脱出ゲームで知られるSCRAPと、「ソードアート・オンライン Alicization Lycoris」など「ソードアート・オンライン」関連のゲームを手がけてきたバンダイナムコエンターテインメントのタッグが贈るこのイベント。参加者はオンラインゲーム「ソードアート・オンライン」のプレイヤーとして、ダンジョン内に囚われてしまったアスナたち“攻略組”を救うべく、 キリトたちと謎や暗号を解き、第72層のフロアボスに挑む。イベントのストーリーはオリジナルで、使われるボイスはすべて録り下ろし。プレイ人数は1人から4人までに設定された。またイベントグッズなどの情報も順次発表される。

チケットはSCRAPのファンクラブ・少年探偵SCRAP団を対象に明日8月28日12時から31日23時59分まで販売され、9月1日12時に一般販売がスタート。前売り限定で「ナゾトキクエスト付き宝箱」が付属する特典付きチケットが用意された。

「ソードアート・オンライン 浮遊城《アインクラッド》第72層からの脱出」

会期：2021年9月17日（金）～11月28日（日）

会場：東京都 リアル脱出ゲーム原宿店



会期：2021年12月24日（金）～1月30日（日）

会場：大阪府 リアル脱出ゲーム大阪心斎橋店



会期：2022年2月18日（金）～3月13日（日）

会場：愛知県 リアル脱出ゲーム名古屋店

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