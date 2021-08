明日8月28日と29日に大阪・泉大津フェニックスで行われる野外ライブイベント「RUSH BALL 2021」の2日目公演に、[Alexandros]が出演することが発表された。

[Alexandros]は6月に発表された第1弾出演アーティストの発表時、初日公演への参加がアナウンスされていたが、今回の発表により28日公演と29日公演の両日に出演することが決定した。なお2日目公演に出演予定だったWANIMAは、新型コロナウイルスの陽性判定により出演を辞退している。

「RUSH BALL」は昨年、新型コロナウイルス感染拡大防止策を徹底して開催され、感染者を出さずに無事終了。今年も対策を施し、参加者全員へのルールの徹底を呼びかけながら2日間にわたって行われる。昨日8月26日にはオフィシャルサイトで「RUSH BALL 2021よりお知らせ」として、「本日、大阪府、泉大津市の行政機関との協議を実施し同意を得ましたので引き続き開催を目指したいと思います。参加者全てがモラルを持って行動していただけるよう、ルールの周知と感染防止対策の励行に務めます」との声明を発表した。

RUSH BALL 2021

2021年8月28日(土)大阪府 泉大津フェニックス

<出演者>

[Alexandros] / go!go!vanillas / KEYTALK / Saucy Dog / SHISHAMO / SUPER BEAVER / クリープハイプ / サイダーガール / ハンブレッダーズ / 夜の本気ダンス

-ATMC-

BBHF / Karin. / SPiCYSOL / the shes gone / The Songbards / ドラマチックアラスカ / にしな / パスピエ / ユアネス



2021年8月29日(日)大阪府 泉大津フェニックス

<出演者>

[Alexandros] / BIGMAMA / Creepy Nuts / Dragon Ash / kobore / LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS + / SiM / THE ORAL CIGARETTES / 04 Limited Sazabys / ストレイテナー

-ATMC-

DENIMS / NEE / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / RED ORCA / Wienners / w.o.d. / 神はサイコロを振らない / 東京初期衝動 / ドミコ