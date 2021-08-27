宮本浩次が2ndソロアルバム「縦横無尽」を10月13日にリリースする。
宮本がソロアルバムをリリースするのは前作「宮本、独歩。」以来、約1年7カ月ぶり。本作には田中圭主演のHuluオリジナルドラマ「死神さん」の主題歌「浮世小路のblues」を含む計13曲が収録される。アルバムは通常盤、DVD / Blu-rayとフォトブックが付属する“初回限定宮本浩次縦横無尽盤”、DVDが付属する“初回限定2021ライブベスト盤”が用意され、“初回限定宮本浩次縦横無尽盤”付属のDVD / Blu-rayには6月に行われたバースデーライブ「宮本浩次縦横無尽」のライブ映像やドキュメンタリー映像を収録。“初回限定2021ライブベスト盤”付属のDVDには2021年に行われたライブ映像やミュージックビデオが収められる。
また宮本は47都道府県ツアー「宮本浩次 TOUR 2021～2022 日本全国縦横無尽」を開催することも発表。ツアーは10月20日の埼玉・川口総合文化センターリリアから2022年5月15日の沖縄・石垣市民会館まで47公演行われる。
宮本浩次「縦横無尽」収録内容
CD
・P.S. I love you
・sha・la・la・la
・passion
・shining
・浮世小路のblues
・この道の先で
ほか 全13曲
初回限定宮本浩次縦横無尽盤付属DVD / Blu-ray
・「宮本浩次縦横無尽」ライブ映像、ドキュメンタリー映像
初回限定2021ライブベスト盤付属DVD
・2021年のライブ映像
・ミュージックビデオ
宮本浩次 TOUR 2021～2022 日本全国縦横無尽
2021年10月20日（水）埼玉県 川口総合文化センターリリア
2021年10月24日（日）香川県 サンポートホール高松
2021年10月26日（火）兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール
2021年10月29日（金）鳥取県 米子コンベンションセンター BiG SHiP
2021年11月5日（金）神奈川県 神奈川県民ホール
2021年11月7日（日）石川県 本多の森ホール
2021年11月12日（金）宮城県 仙台サンプラザホール
2021年11月14日（日）北海道 札幌文化芸術劇場hitaru
2021年11月20日（土）福岡県 福岡サンパレス
2021年11月21日（日）広島県 広島文化学園HBGホール
2021年11月23日（火・祝）愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール
2021年12月3日（金）静岡県 静岡市民文化会館 大ホール
2021年12月5日（日）千葉県 千葉県文化会館
2021年12月7日（火）茨城県 ザ・ヒロサワ・シティ会館（茨城県立県民文化センター）
2021年12月19日（日）大阪府 大阪城ホール
2022年1月23日（日）山梨県 YCC県民文化ホール（山梨県立県民文化ホール）
2022年1月28日（金）福島県 會津風雅堂
2022年1月30日（日）群馬県 高崎芸術劇場
2022年2月4日（金）栃木県 宇都宮市文化会館
2022年2月6日（日）新潟県 新潟テルサ
2022年2月14日（月）東京都 東京国際フォーラム ホールA
2022年2月18日（金）和歌山県 和歌山県民文化会館 大ホール
2022年2月19日（土）奈良県 なら100年会館
2022年2月23日（水・祝）岡山県 倉敷市民会館
2022年2月26日（土）宮崎県 宮崎市民文化ホール
2022年2月27日（日）大分県 iichikoグランシアタ
2022年3月5日（土） 富山県 オーバード・ホール
2022年3月6日（日）岐阜県 長良川国際会議場
2022年3月12日（土）長崎県 長崎ブリックホール
2022年3月13日（日）佐賀県 佐賀市文化会館 大ホール
2022年3月19日（土）山口県 周南市文化会館
2022年3月21日（月・祝）愛媛県 愛媛県県民文化会館
2022年3月25日（金）岩手県 岩手県民会館
2022年3月26日（土）秋田県 秋田市文化会館
2022年4月2日（土）京都府 ロームシアター京都 メインホール
2022年4月3日（日）滋賀県 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール
2022年4月8日（金）高知県 高知県立県民文化ホール オレンジホール
2022年4月10日（日）徳島県 アスティとくしま
2022年4月15日（金）青森県 リンクステーションホール青森（青森市文化会館）
2022年4月17日（日）山形県 やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）
2022年4月22日（金）島根県 島根県民会館
2022年4月28日（木）熊本県 熊本城ホール メインホール
2022年4月29日（金・祝）鹿児島県 鹿児島市民文化ホール 第1ホール
2022年5月5日（木・祝）福井県 フェニックス・プラザ
2022年5月6日（金）三重県 三重県文化会館
2022年5月8日（日）長野県 キッセイ文化ホール（長野県松本文化会館）
2022年5月15日（日）沖縄県 石垣市民会館