Night Tempo、昭和グルーヴ第10弾で菊池桃子の楽曲リエディット

韓国のプロデューサー・DJのNight Tempoが、『菊池桃子 - Night Tempo presents ザ・昭和グルーヴ』を9月10日にデジタルリリースする。
Night Tempoは菊池桃子の作品の大ファンで、音楽のみならず、彼女の写真集や映画のVHSビデオもコレクション。主演映画『アイドルを探せ』のポスターを自宅に貼っている。
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今回の昭和グルーヴは、第2弾の杏里以来の4曲入り。収録曲に、彼日本でよく知られている代表曲を選ぶのではなく、海外マーケットも意識した、自身のフェイバリットばかりを集めた。そして、現代にアップデートされたリエディットで、国内外の若い世代にはフロアで機能するダンスミュージックとして届ける。
Night Tempo
配信日：2021年9月10日（金）
1. Alfa
Flight （Night Tempo Showa Groove Mix）※2nd Album「TROPIC OF CAPLICORN」収録
2.ガラスの草原（Night Tempo Showa Groove Mix）※12th Single「ガラスの草原」
3. Good Friend （Night Tempo Showa Groove Mix）※3rd Album「ADVENTURE」収録
4. Night Cruising （Night Tempo Showa Groove Mix）※3rd Album「ADVENTURE」収録