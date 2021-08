大谷翔平、7戦ぶりに41号本塁打！ 角度45度の先頭打者弾に米記者が衝撃「…

ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平投手は26日(日本時間27日)、敵地ボルティモア・オリオールズ戦で「1番・指名打者(DH)」として先発出場。この試合で大谷の7戦ぶりの本塁打が飛び出し、米メディア『ジ・アスレチック』のブレント・マグワイア記者が反応している。







大谷は初回の第1打席でオリオールズのキーガン・アキン投手と対戦。アキンの投球を捉え、ライトスタンドに飛び込む41号本塁打を放った。打球速度110・7マイル(約178キロ)で飛距離374フィート(約114メートル)、角度45度の一発を受けて、マグワイア記者は「大谷翔平の41本目のホームランは、まるで地球を離れていくかのように見えた」と、自身のツイッターに綴っている。



その後、3回の第2打席は四球を選び、5回の第3打席は中飛に倒れた。8回の第4打席は再び四球で出塁している。大谷の先頭打者弾でエンゼルスがリードする展開で試合はスタートしたが、5回に6失点を喫するなどして崩れ、終わってみれば1-13の完敗を喫している。









【動画】大谷翔平の第41号アーチ!



エンゼルスの公式ツイッターより





Ohtani's 41st home run of the season and 1st in Camden Yards!

— Los Angeles Angels (@Angels)