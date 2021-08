激かわ！「すみっコぐらし」をゲット！『たのしい幼稚園』限定付録

小学生のみならず、未就学児童からママ世代までを虜にし、2021年には市場規模560億円以上に成長した今や国民的キャラクター『すみっコぐらし』が、幼児雑誌『たのしい幼稚園』とコラボレーション! 10・11月号(9月1日発売)、12月号(10月29日発売)の2号連続で、すみっコぐらしのスペシャル付録がついてくる。

2021年11月に公開予定の『映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ』に先立ち、講談社から刊行されている『たのしい幼稚園』にて2号連続のスペシャルな付録をご用意!

10・11月号(9月1日発売)では、「星空さんぽ」のスペシャルなスタンプセットが、12月号(10月29日発売)は、すみっコぐらしのスペシャル手帳セットが付録として登場する。

10・11月号(9月1日発売)の「星空さんぽ」のスペシャルなスタンプセットは、『「星空さんぽ」テーマに登場する、ほし(ひとで?)』を抱っこした、しろくま、ぺんぎん?、とんかつ、ねこ、とかげ、のスタンプが5種付属。

そして12月号(10月29日発売)の、すみっコぐらしのスペシャル手帳セットは、オリジナルのロケット色鉛筆とホワイトボードペン付き。

『たのしい幼稚園』でしか手に入らない、すみっコぐらしの限定付録をぜひお見逃しなく!

(C)2021 San-X Co Ltd. All Rights Reserved.