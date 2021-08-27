2021－22シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ本戦組み合わせ抽選会が26日に行われた。
前回大会王者のチェルシーはグループHに入り、ユヴェントス、ゼニト、マルメと対戦。前回大会準優勝のマンチェスター・CはグループAで、パリ・サンジェルマン、ライプツィヒ、クラブ・ブルッヘと同組となった。
また、南野拓実が所属するリヴァプールはグループBでアトレティコ・マドリード、ポルト、ミランと対戦する。
グループステージ第1節は9月14日、15日に行われる。
■グループA
マンチェスター・C（イングランド／ポット1）
パリ・サンジェルマン（フランス／ポット2）
ライプツィヒ（ドイツ／ポット3）
クラブ・ブルッヘ（ベルギー／ポット4）
■グループB
アトレティコ・マドリード（スペイン／ポット1）
リヴァプール（イングランド／ポット2）
ポルト（ポルトガル／ポット3）
ミラン（イタリア／ポット4）
■グループC
スポルティング（ポルトガル／ポット1）
ドルトムント（ドイツ／ポット2）
アヤックス（／ポット3）
ベシクタシュ（トルコ／ポット4）
■グループD
インテル（イタリア／ポット1）
レアル・マドリード（スペイン／ポット2）
シャフタール（ウクライナ／ポット3）
シェリフ・ティラスポリ（モルドバ／ポット4）
■グループE
バイエルン（ドイツ／ポット1）
バルセロナ（スペイン／ポット2）
ベンフィカ（ポルトガル／ポット3）
ディナモ・キエフ（ウクライナ／ポット4）
■グループF
ビジャレアル（スペイン／ポット1）
マンチェスター・U（イングランド／ポット2）
アタランタ（イタリア／ポット3）
ヤングボーイズ（スイス／ポット4）
■グループG
リール（フランス／ポット1）
セビージャ（スペイン／ポット2）
ザルツブルク（オーストリア／ポット3）
ヴォルフスブルク（ドイツ／ポット4）
■グループH
チェルシー（イングランド／ポット1）
ユヴェントス（イタリア／ポット2）
ゼニト（ロシア／ポット3）
マルメ（スウェーデン／ポット4）
【予定スケジュール】
▼グループステージ第1節
2021年9月14日、15日
▼グループステージ第2節
2021年9月28日、29日
▼グループステージ第3節
2021年10月19日、20日
▼グループステージ第4節
2021年11月2日、3日
▼グループステージ第5節
2021年11月23日、24日
▼グループステージ第6節
2021年12月7日、8日
▼決勝トーナメント組み合わせ抽選会
2021年12月13日