ベルギーサッカー協会（RBFA）は、9月のFIFAワールドカップカタール2022欧州予選に臨むベルギー代表のメンバーを発表した。
グループEのベルギー代表は、ここまで2勝1分で首位。9月のシリーズでは2日にエストニア代表、5日にチェコ代表、8日にベラルーシ代表と対戦する。
チームを率いるロベルト・マルティネス監督は、FWエデン・アザール（レアル・マドリード）やFWロメル・ルカクらを順当に招集。一方、コンディション不良のMFケヴィン・デ・ブライネ（マンチェスター・C）や大腿を負傷したジェレミー・ドク（レンヌ／フランス）、肩の手術を行なったFWドリース・メルテンス（ナポリ／イタリア）らがメンバーから外れている。
ベルギー代表の招集メンバーは以下の通り。
▼GK
クーン・カステールス（ヴォルフスブルク／ドイツ）
ティボー・クルトワ（レアル・マドリード／スペイン）
トーマス・カミンスキー（ブラックバーン／イングランド）
マッツ・セルス（ストラスブール／フランス）
▼DF
トビー・アルデルヴァイレルト（アル・ドゥハイル／カタール）
デドリック・ボヤタ（ヘルタ・ベルリン／ドイツ）
ハンネス・デルクロワ（アンデルレヒト）
ジェイソン・デナイヤー（リヨン／フランス）
ブランドン・メヘレ（クラブ・ブルージュ）
ジ―ニョ・ファンフースデン（ジェノア／イタリア）
ヤン・フェルトンゲン（ベンフィカ／ポルトガル）
▼ウイングバック＆サイドハーフ
ヤニック・フェレイラ・カラスコ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
ティモシー・カスターニュ（レスター／イングランド）
トマ・フォケ（スタッド・ランス／フランス）
トルガン・アザール（ドルトムント／ドイツ）
トーマス・ムニエ（ドルトムント／ドイツ）
アレクシス・サレマーカーズ（ミラン／イタリア）
▼MF
レアンデル・デンドンケル（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
アルベール・サンビ・ロコンガ（アーセナル／イングランド）
デニス・プラート（レスター／イングランド）
ユーリ・ティーレマンス（レスター／イングランド）
ハンス・ファナーケン（クラブ・ブルージュ）
アクセル・ヴィツェル（ドルトムント／ドイツ）
▼FW
シャルル・ド・ケテラエル（クラブ・ブルージュ）
エデン・アザール（レアル・マドリード／スペイン）
ドディ・ルケバキオ（ヘルタ・ベルリン／ドイツ）
レアンドロ・トロサール（ブライトン／イングランド）
ヤリ・フェルスハーレン（アンデルレヒト）
ミシー・バチュアイ（ベシクタシュ／トルコ）
クリスティアン・ベンテケ（クリスタル・パレス／イングランド）
ロメル・ルカク（チェルシー／イングランド）