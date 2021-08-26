OKAMOTO'Sが10月より全国ツアー「OKAMOTO'S LIVE TOUR 2021 "KNO WHERE"」を開催する。
このツアーは9月29日にリリースされる9枚目のアルバム「KNO WHERE」を携えてのライブハウスツアー。10月8日の神奈川・KT Zepp Yokohamaから12月2日の東京・Zepp Haneda（TOKYO）まで、16会場18公演が予定されている。OKAMOTO'Sの公式アプリ「オカモトークQ」ではプレミアム会員を対象としたチケット先行予約を受付中。
OKAMOTO'S LIVE TOUR 2021 "KNO WHERE"
2021年10月8日（金）神奈川県 KT Zepp Yokohama
2021年10月16日（土）高知県 X-pt.
2021年10月17日（日）香川県 高松MONSTER
2021年10月19日（火）兵庫県 神戸VARIT.
2021年10月22日（金）鹿児島県 CAPARVO HALL
2021年10月24日（日）福岡県 DRUM LOGOS
2021年10月30日（土）岐阜県 岐阜club-G
2021年10月31日（日）石川県 金沢EIGHT HALL
2021年11月5日（金）宮城県 Rensa
2021年11月6日（土）岩手県 Club Change WAVE
2021年11月13日（土）岡山県 CRAZYMAMA KINGDOM
2021年11月14日（日）広島県 LIVE VANQUISH
2021年11月23日（火・祝）愛知県 DIAMOND HALL
2021年11月24日（水）大阪府 BIGCAT
2021年11月27日（土）北海道 札幌PENNY LANE24
2021年11月28日（日）北海道 札幌PENNY LANE24
2021年12月1日（水）東京都 Zepp Haneda（TOKYO）
2021年12月2日（木）東京都 Zepp Haneda（TOKYO）